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巴基斯坦恐怖高溫「飆破52度」！　居民熱瘋：1天洗好幾次澡

▲▼巴基斯坦飆破52度。（圖／（圖／路透）

▲當地居民熱到只能泡水解暑。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

巴基斯坦南部信德省的氣溫飆升至攝氏52度（華氏125.6度），創下今年夏天的新高，且逼近該國史上最高溫紀錄。專家指出，過去一個月，亞洲各地的極端高溫情況明顯惡化，很可能是人類活動導致的氣候變遷所造成的結果。

根據《路透社》報導，信德省的摩亨約達羅是一個擁有數千年前古文明的歷史之城，以西元前2500年的印度河流域文明遺址著稱。摩亨約達羅過去24小時內氣溫達到攝氏52度（華氏125.6度），這是該地今年入夏以來的最高溫，同時也接近摩亨約達羅和巴基斯坦的歷來最高溫紀錄，分別為攝氏53.5度（華氏128.3度）和攝氏54度（華氏129.2度）。

摩亨約達羅小鎮也因為酷暑高溫，導致平時應該熙熙攘攘的市場與商店，如今幾乎看不到顧客。

32歲的茶館老闆瓦吉德•阿里說，「因為熱浪來襲，顧客都不來餐廳了。我只能坐在空蕩蕩的桌椅上，無所事事。」阿里說，他每天要洗好幾次澡才能稍微緩解炎熱，而當地停電也加劇了不適。

總理氣候變遷協調員魯賓娜•庫爾希德•阿拉姆（Rubina Khursheed Alam）24日在新聞發布會上表示，「巴基斯坦是第五個最容易受到氣候變遷影響的國家。我們經歷了異常的暴雨與洪水。」

巴基斯坦歷史最高溫是發生在2017年，當時位於西南部的俾路支省的圖爾巴特市氣溫達到攝氏54度（華氏129.2度），是亞洲第二高溫，全球第四高溫。

 
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