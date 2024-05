印度東北連日豪雨　採石場坍方釀10死

▲2021年3月,民眾越過印度米佐拉姆省(Mizoram)與緬甸接壤的河流。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者林行健新德里28日專電

由於連日大雨,印度東北米左拉姆省(Mizoram)首府艾左(Aizawl)今天清晨發生採石場坍方事故,至少10名工人不幸喪生。

艾左警方表示,坍方事故發生在今天上午6時左右,截至印度時間中午(台北時間下午2時30分)前,已挖出10具屍體,可能還有人受困在瓦礫堆下,但持續不斷的降雨導致搜救作業受阻。

搜救人員也在災區救出一名兒童,目前正在醫院救治中。

STORY | 10 dead, several missing as stone quarry collapses in Mizoram amid rains



READ: https://t.co/3q7ZQlauvz



VIDEO:



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/iYVVMBiUnS