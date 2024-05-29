長髮妹火車上熱舞「抖乳搖臀」太性感？　印度當局要查了

▲女子在行駛中的火車上熱舞，旁邊乘客尷尬偷看。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度孟買一名年輕女子身穿露肚裝，在疾駛中的火車上熱舞，只見她賣力抖動雙峰、搖晃翹臀，還把舞姿拍成影片，分享在社群媒體上。未料，此舉卻被大批網友抨擊煩人又淫穢，鐵路當局也表態將要徹查。

新德里電視台報導，在地鐵車廂、火車月台等公共場所跳舞的熱潮，似乎已經越來越流行，儘管當局反覆提醒，網友也猛烈抨擊，拍攝影片的內容創作者似乎不願罷手。

印度網友近期瘋傳的多段影片顯示，一名長髮女子穿著清涼、露出燦笑，在火車或月台上，隨著動感節奏舞動，渾身散發出自信魅力。不過，她身旁的乘客與路人卻紛紛側目，擺出一副尷尬又困惑的表情。

許多網友對此相當不滿，一些人批評，女子已經對通勤人士造成困擾，也有人認為，她的舞蹈相當「淫穢」，在大眾交通工具上表演極為不宜，「她會這麼做，是因為有人會關注她，想看她在做什麼」、「在公共場所用這麼淫穢的方式跳舞，這是不對的」。

一名網友轉發影片後，特地標註了印度鐵路部、孟買鐵路警察局（GRP Mumbai）等政府機構的官方帳號，要求當局阻止此類行為，「在孟買，乘客永遠無法平靜旅行。」還有網友宣稱，女子先前就已經被逮捕過，獲釋之後卻又再犯。

針對網友反彈，孟買鐵路當局正式宣布，已經下令安全部門調查這起事件，並且採取必要行動。