長髮妹火車上熱舞「抖乳搖臀」太性感？　印度當局要查了

▲女子在行駛中的火車上熱舞,旁邊乘客尷尬偷看。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度孟買一名年輕女子身穿露肚裝,在疾駛中的火車上熱舞,只見她賣力抖動雙峰、搖晃翹臀,還把舞姿拍成影片,分享在社群媒體上。未料,此舉卻被大批網友抨擊煩人又淫穢,鐵路當局也表態將要徹查。

新德里電視台報導,在地鐵車廂、火車月台等公共場所跳舞的熱潮,似乎已經越來越流行,儘管當局反覆提醒,網友也猛烈抨擊,拍攝影片的內容創作者似乎不願罷手。

印度網友近期瘋傳的多段影片顯示,一名長髮女子穿著清涼、露出燦笑,在火車或月台上,隨著動感節奏舞動,渾身散發出自信魅力。不過,她身旁的乘客與路人卻紛紛側目,擺出一副尷尬又困惑的表情。

