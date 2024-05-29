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張善政滿意度「6金5銀」六都第二　藍營議員曝關鍵

▲桃園市議員梁為超昨天在市議會總質詢上針對兩份縣市長施政民調中，桃園市府團隊成績都比去年有明顯提升，認為市長與市府團隊是「做實事、為民眾著想」。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

▲桃園市議員梁為超昨天在總質詢上針對兩份縣市長施政民調中，桃園市府團隊成績都比去年有明顯提升，認為市長與市府團隊是「做實事、為民眾著想」。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

針對最近兩份縣市長施政民調相繼出爐，也引發藍綠陣營各自不同解讀！其中桃園市議員梁為超昨（28）日在市議會總質詢時提到，這兩份民調分析，市府團隊成績都比去年有所提升，顯示一年多來政策推動讓市民有感，期許市府團隊，各項民調都要參考，需改進部分則要加強，「相信會有愈來愈多人會了解到，市長與市府團隊是做實事、為民眾著想。」

遠見雜誌本週公布縣市長施政滿意度調查，桃園市長張善政今年由4星首長變為4.5星，滿意度則為58.6%，比去年增加6.6個百分點。八項施政面向，以「環保」項目滿意度名列六都最高。此外，台灣世界新聞傳播協會昨天也公布2024全國縣市施政滿意度調查，桃園市長張善政獲得銀獎之外，13個施政面向則拿下六金五銀，包括信任感、幸福感、治安狀況、經濟發展、社會福利、教育品質名列第一，比前一年的四金二銀有明顯進步。

桃園市議會民進黨團前（27）日召開記者會，抨擊張善政民調僅4.5星，六都吊車尾、全國倒數第三。甚至市議會進行市政總質詢時，張善政還遲到15分鐘，創下10年新記錄，民進黨議會黨團嚴正呼籲市長多用心在桃園。

梁為超昨天質詢時，以三月份《ETtoday新聞雲》媒體民調指出，桃園市府團隊滿意度是六都第一，代表一切都很上軌道，至於遠見的結果，個人見仁見智，市長的滿意度也是比去年好，有將近六成肯定，所以市府團隊自己要站穩腳步，繼續努力；梁為超說，自己長期研究民調，從兩份民調來看，遠見民調從去年的4星晉升為4.5星，六都排名第三，僅次於連任的台中及高雄。八大面向中，大多也在前段班，代表這一年半來，桃園各方面的進步讓市民有感，其中，環保面向拿下六都第一。

▲根據3月份民調顯示，桃園市府團隊施政滿意度六都第一，代表一切都上軌道。圖為市長張善政出席全國獨輪車錦標賽開幕典禮致詞。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲根據3月份民調顯示，桃園市府團隊施政滿意度六都第一，代表一切都上軌道。圖為市長張善政出席全國獨輪車錦標賽開幕典禮致詞。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

至於《台灣世界新聞傳播協會》的「2024全國縣市市政滿意度調查」，梁為超強調，張善政拿下6金5銀，成績僅次於台中，是六都第二，進度幅度最大。希望市府團隊各項民調都要參考，要改進的部分則是要加強，相信會有愈來愈多人會了解到市長與市府團隊是做實事、為民眾著想。

針對民調結果，桃園市府則回應，無論民調高低，市府都會作為施政方向參考，這次桃園獲得「信任度」金獎，對市政團隊來說是很大鼓舞，代表對過去一年努力成果的肯定與鼓勵，也希望桃園市民對桃園市政府放心，市府會謹記市民期許，繼續往前邁進。

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