張善政滿意度「6金5銀」六都第二　藍營議員曝關鍵

▲桃園市議員梁為超昨天在總質詢上針對兩份縣市長施政民調中，桃園市府團隊成績都比去年有明顯提升，認為市長與市府團隊是「做實事、為民眾著想」。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

針對最近兩份縣市長施政民調相繼出爐，也引發藍綠陣營各自不同解讀！其中桃園市議員梁為超昨（28）日在市議會總質詢時提到，這兩份民調分析，市府團隊成績都比去年有所提升，顯示一年多來政策推動讓市民有感，期許市府團隊，各項民調都要參考，需改進部分則要加強，「相信會有愈來愈多人會了解到，市長與市府團隊是做實事、為民眾著想。」

遠見雜誌本週公布縣市長施政滿意度調查，桃園市長張善政今年由4星首長變為4.5星，滿意度則為58.6%，比去年增加6.6個百分點。八項施政面向，以「環保」項目滿意度名列六都最高。此外，台灣世界新聞傳播協會昨天也公布2024全國縣市施政滿意度調查，桃園市長張善政獲得銀獎之外，13個施政面向則拿下六金五銀，包括信任感、幸福感、治安狀況、經濟發展、社會福利、教育品質名列第一，比前一年的四金二銀有明顯進步。

桃園市議會民進黨團前（27）日召開記者會，抨擊張善政民調僅4.5星，六都吊車尾、全國倒數第三。甚至市議會進行市政總質詢時，張善政還遲到15分鐘，創下10年新記錄，民進黨議會黨團嚴正呼籲市長多用心在桃園。

梁為超昨天質詢時，以三月份《ETtoday新聞雲》媒體民調指出，桃園市府團隊滿意度是六都第一，代表一切都很上軌道，至於遠見的結果，個人見仁見智，市長的滿意度也是比去年好，有將近六成肯定，所以市府團隊自己要站穩腳步，繼續努力；梁為超說，自己長期研究民調，從兩份民調來看，遠見民調從去年的4星晉升為4.5星，六都排名第三，僅次於連任的台中及高雄。八大面向中，大多也在前段班，代表這一年半來，桃園各方面的進步讓市民有感，其中，環保面向拿下六都第一。

▲根據3月份民調顯示，桃園市府團隊施政滿意度六都第一，代表一切都上軌道。圖為市長張善政出席全國獨輪車錦標賽開幕典禮致詞。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

至於《台灣世界新聞傳播協會》的「2024全國縣市市政滿意度調查」，梁為超強調，張善政拿下6金5銀，成績僅次於台中，是六都第二，進度幅度最大。希望市府團隊各項民調都要參考，要改進的部分則是要加強，相信會有愈來愈多人會了解到市長與市府團隊是做實事、為民眾著想。

針對民調結果，桃園市府則回應，無論民調高低，市府都會作為施政方向參考，這次桃園獲得「信任度」金獎，對市政團隊來說是很大鼓舞，代表對過去一年努力成果的肯定與鼓勵，也希望桃園市民對桃園市政府放心，市府會謹記市民期許，繼續往前邁進。