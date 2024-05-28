民調／當選蜜月期？賴清德滿意度58％　好感度大漲9個百分點

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（28日）公布最新民調，對於總統賴清德處理國事及人事安排，58％民眾贊同、25％不贊同、16.5％不知道或沒意見。好感度部分，相較大選前一個月，賴清德好感度大幅上升9.1個百分點，反感度大幅下降8.1個百分點，無感方面則一樣維持在二成三左右，台灣民意基金會表示，這對新總統而言無疑是一個好消息，相隔5個月，社會對賴清德的觀感已截然不同，煥然一新了。

民調調查，「一般說來，到目前為止，您贊同或不贊同新總統賴清德處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現20.7%非常贊同，37.3%還算贊同，15.4%不太贊同，10%一點也不贊同，10.5%沒意見，6%不知道。

台灣民意基金會指出，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，五成八大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，二成五不贊同。 贊同比不贊同多33個百分點。這項發現傳達了一個清楚的訊息，遠遠超過半數的國人對新總統賴清德表達善意的支持和肯定，這是珍貴的政治資本，也顯示賴清德總統蜜月期正式展開。

台灣民意基金會說明，2016年蔡英文總統第一任期有一個很好的開始，其主要背景是馬英九時代在太陽花民意海嘯下倉皇結束，在民心望治時，蔡英文接任總統，自然水漲船高，2020年蔡英文聲望飆到近七成二，主要背景是 2019 年底開始的「新冠肺炎全球大流行」(Covid-19 Pandemic)，從2020年初到5月台灣展現神奇的防疫表現，一度成為全球的模範，直接推升總統蔡英文的聲望到史上最高點。

台灣民意基金會指出，反觀賴清德總統上任的背景是，在蔡英文八年沈重執政包袱下，辛苦走出八年魔咒陰影，延續綠色執政，贏得新的四年任期，若稱為「意外的四年」，並不唐突。再加上，國會三黨不過半，且民進黨淪為國會第二大黨情況下，賴清德正式就任總統時能獲得五成八民意支持，已經是難能可貴。

這次民調也調查，「如果用0到100來表示對政治人物的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。請您用0到100之間的數字來表達您對新總統賴清德的感覺？」

結果發現，在20歲以上台灣成年人中，有54.7%對賴清德總統有好感，23%對他沒感覺，19.1%對他有反感。如果以平均度數來看，台灣人民對賴清德的感情熱度是61.35度，這是一個相當溫暖的感情溫度，有如沐春風的感覺。

與最近一次同樣調查做比較，也就是2023年12月，大選前一個月，賴清德的好感度大幅上升9.1個百分點，反感度大幅下降8.1個百分點，無感方面則一樣維持在二成三左右，台灣民意基金會表示，這對新總統而言無疑是一個好消息，相隔5個月，社會對賴清德的觀感已截然不同，煥然一新了。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年5月20-22日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台 灣民意基金會（TPOF）。