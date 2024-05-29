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「我藐視國會」桃園平鎮巷道赫見白漆大字　還用罕見字「薨」

▲桃園市平鎮區和平路31巷巷道路口處最近被白漆塗上多組「我藐視國會」、「司法已死」等抗議字句，引發路人矚目。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市平鎮區和平路31巷巷道路口處最近被白漆塗上多組「我藐視國會」、「司法已死」等抗議字句，引發路人矚目。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

立法院昨（28）日針對《立法院職權行使法》部分條文修正草案三讀通過，引發「我藐視國會—青鳥行動」遍地開花，社團法人「台灣親子共學教育促進會」也攜手共學家長在台北、桃園、新竹等公園空地舉辦「親子共學全台串連活動」；其中桃園市平鎮區和平路31巷巷道出現多組「我藐視國會」、「司法已死」等抗議字句，引發路人側目，區公所指出，該處巷道為既成道路，亦屬於私人土地，公所無權干涉。

▲桃園市平鎮區和平路31巷巷道路口處最近被白漆塗上多組「我藐視國會」、「司法已死」等抗議字句，引發路人矚目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

社團法人「台灣親子共學教育促進會」昨天分別在北市、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭及台東等公園空地舉辦「親子共學全台串連活動」，其中桃園場在平鎮民俗文化公園舉行，現場約有30幾位家長、學齡孩童響應民主活動，以演講方式闡釋對於這次立法院修法看法。

主講人以《不公平》等繪本故事，蛋糕分食等大小不一的狀況，透過提問交流互動，以輕鬆、理性方式並配合故事情節，讓學齡孩童思考有關公平、民主、尊重等公民意識觀念。

▲桃園市平鎮區和平路31巷巷道路口處最近被白漆塗上多組「我藐視國會」、「司法已薨」等抗議字句。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，平鎮區北勢里和平路31巷內道路，昨天突然出現多組「我藐視國會」、「司法已死」、「司法已薨」、「無能市府」等抗議字句，以白漆噴灑在道路上，由於鄰近和平市場，引發不少路人側目。其中「薨」字，根據教育百科顯示，得名於象聲詞「轟」字之意，為諸侯王之死專用詞，諸侯之死，雖然不如大山崩塌一樣震驚天下，但也如小山塌陷一樣有轟轟之聲，因此得名。唐朝時規定，三品以上者稱「薨」，塗鴉者會用此字，亦顯示頗有文學素養。

平鎮區公所指出，和平路31巷為既成道路，亦屬私人土地，之前公所曾派員養護巷道但被地主婉拒，因道路土地是私有的，據傳於2020年曾有類似塗鴉抗議創作，由於地主拒絕公所養護，公所並無權干涉。

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