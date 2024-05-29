出國讀書「拒入伍當兵」區公所催告也不理　31歲博士這下慘了

▲桃園市黃姓役男於2022年9月間以就學身分核准出境攻讀博士學位，經區公所函文返國接受徵兵處理，屆期仍未返國向收訓單位報到。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓役男於2022年9月間經移民署核准，以就學身分出境攻讀博士學位，但卻遲不返台，其居住地龍潭區公所於2023年1月函文，催告黃男須於3個月內返國接受徵兵，但黃男屆期仍未返台報到入營，一直到去年下半年才返台向區公所自首。桃檢調查時，黃男坦承犯行，並出具自首狀、役男出國申請書等資料佐證，檢方偵結依妨害兵役治罪條例將他起訴。

桃檢調查，31歲的黃姓役男於2022年9月6日，向移民署以就學身分申請核准出國攻讀博士學位，已逾役男出國出境就學處理辦法第5條規定役男出境博士就學最高年限30歲之規定，經居住地龍潭區公所於2023年1月函文，催告黃姓役男須於3個月內返國接受徵兵處理，黃姓役男亦有簽收在案，但黃屆期仍未向收訓單位報到入營，以致未能接受常備兵役徵集處理，黃姓役男於去年下半年向區公所自首，區公所向桃園地檢署函送偵辦。

桃檢複訊時，黃男坦承犯行，並出具自首狀、役男出國申請書、龍潭區公所公文函文、駐法蘭克福辦事處函文、桃園市替代役徵集令與移民署入出境資料等佐證，檢方認為黃男犯行明確，與自首自白相符，檢方偵結依妨害兵役治罪條例之役男避免徵兵處理罪嫌提起公訴。