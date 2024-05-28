電腦工程師4天兩度縱火「先燒三輪車再燃雜草」　判刑9月要入獄

▲桃園市尹姓男子於2022年7月間，短短4天內連續以打火機縱火，先後燒毀農用三輪車，並險燒毀建築物，幸經消防人員及時撲滅未釀成重大火災。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市尹姓男子於2022年7月間疑因心情不佳，竟以打火機放火燒毀住家附近農用三輪車，相隔4天後又於附近以打火機點燃雜草，險些燒毀附近建物，2次放火均被消防人員及時撲滅，未釀更大災害，桃園地院一審簡易判決依犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，共2罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑9月，但被告不服提出上訴，桃園地院第二審合議庭日前判決出爐，駁回尹男上訴，須入獄服刑。

桃園地院調查，以電腦工程師為業的尹姓男子，2022年7月11日晚間10時許疑因心情不佳，在桃園市某處農地民宅前，以打火機點燃路上農用三輪車上之背包，火勢瞬間蔓延至三輪車，並有繼續延燒鄰近住宅或建物之虞，後經消防人員及時到場撲滅火勢。

4天後，尹男於7月15日晚間10時18分許，在桃園市某處停車場，再以打火機點燃停車場上堆積之雜草、枯枝，導致雜草等物燃燒，火勢隨之蔓延有延燒停車場上車輛與鄰近住宅之虞，所幸消防人員接獲通報後，及時趕至撲滅火勢，2起火警均未造成嚴重之災害與人員傷亡，但警方與消防人員根據現場周遭監視器查出是尹男所為。

尹男於警詢、檢方複訊與地院審理時均坦承犯行，證人亦指證歷歷，警方則提供監視器畫面翻拍照片、現場照片，桃園市消防局火災原因調查鑑定亦指出人為縱火等佐證。

但尹男後又改口否認縱火，辯稱「有燒東西，但有刻意把周遭的易燃物移開，火勢應該沒有蔓延可能性」；其辯護人亦辯護「被告有留在現場嚴格控制明火引起後之風險，並無延燒可能」，法官根據警方與消防局火調科提供現場監視畫面、火災原因調查鑑定書與桃園地檢署檢察事務官勘驗筆錄在卷可稽。

桃園地院一審以被告犯罪事證明確，審酌被告為智識成熟之成年人，卻放火燒燬他人所有之物，致生公共危險，念及被告犯後坦承犯行，未釀更嚴重之災害，一審依放火燒燬住宅共2罪，經簡易判決判處有期徒刑6月、6月，應執行有期徒刑9月，但被告不服提出上訴，桃園地院第二審合議庭日前判決出爐，駁回尹男上訴，維持一審簡易判決。