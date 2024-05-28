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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／民進黨支持度「選後翻紅」升至36.7%　藍止跌回升、白一路下探

▲▼政黨支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲政黨支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（28日）公布最新民調，政黨支持度部分，36.7%民眾支持民主進步黨，20.5%中國國民黨、18.2%台灣民眾黨、2.5%時代力量、1.7%其他政黨合計，19.5%沒特別支持哪一個政黨，0.8%不知道、拒答。台灣民意基金會指出，選後，民進黨支持度從30.5%一路上揚6.2個百分點；國民黨支持度從25.2%一路下滑4.7個百分點；民眾黨則是從 22.5%一路下滑4.3個百分點，是2024大選過後，執政的民進黨與兩個在野黨支持差距最大的時候。

民調中詢問，「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現，36.7%支持民進黨，20.5%國民黨，18.2%台灣民眾黨，2.5%時代力量，1.7%其他政黨合計，19.5%沒特別支持哪一個政黨，0.8%不知道、拒答。

台灣民意基金會解讀，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，約三成七支持民進黨，二成一支持國民黨，一成八支持民眾黨，其他小黨合計4.2%，二成中性選民。民進黨領先國民黨16個百分點，國民黨領先民眾黨2.3個百分點。

台灣民意基金會說明，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現一些變化，民進黨小有斬獲，國民黨與民眾黨基本上原地踏步。民進黨上升3.8個百分點，國民黨回升1.3個百分點，民眾黨下滑0.4個百分點，中性選民下滑6.1百分點，「做為執政黨，民進黨的社會基礎正持續小幅擴張當中，而這正是總統蜜月期的典型效應。 」

台灣民意基金會分析，值得注意的是，2024總統與立委選後四個多月，民進黨支持度從30.5%一路上揚6.2個百分點，到現在的 36.7%；國民黨支持度從25.2%一路下滑4.7個百分點，到現在 20.5%；民眾黨則是從 22.5%一路下滑4.3個百分點，到現在的18.2%，正是2024大選過後，執政的民進黨與兩個在野黨支持差距最大的時候。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年5月20-22日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台 灣民意基金會（TPOF）。

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