中央大學3366畢業生出校門　張善政：期勉為社會作出貢獻

▲國立中央大學今天舉行畢業典禮，校長周景揚（中）、市長張善政（右）與和碩集團創辦人暨董事長童子賢均出席為畢業生祝福。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

迎接畢業季，國立中央大學今（25）日舉行112學年度畢業典禮，今年有3366位碩博士與學士畢業，除校長周景揚與師長祝福外，還邀請桃園市長張善政、和碩集團創辦人童子賢與畢業生分享人生經驗；張善政表示，當初在校園裡接受的教育至今仍對職業生涯產生巨大影響，也期許畢業生在未來職業生涯中有所成就，為社會做出貢獻，讓母校以他們為榮。

中央大學教務處統計，今年的畢業生有3366人，包括博士班84人、碩士班1270人、碩士在職專班528人及學士班1484人，其中今年中文系畢業生游高晏，第二度榮獲總統教育奬，他克服身體障礙，在父母悉心陪伴照顧下，以優異成績完成學業。

▲桃園市長張善政今天在中央大學畢業典禮，期勉畢業生未來為社會做出貢獻，讓母校以他們為榮。（圖／市府新聞處提供）

張善政也分享求學經驗，當初在校園裡接受的教育至今仍對職業生涯產生巨大影響，舉例說，在大學中習得的土木工程專業知識，讓自己上任桃園市長後，得以宏觀考量都市發展，針對未來捷運車站的位置進行調整。此外，也能在平鎮停車場施工事故發生後，以微觀角度做出專業判斷，這些都是因為學校裡的專業訓練。

張善政也期許，畢業生無論畢業後從事何種職業，在校園中培養出的宏觀及微觀能力，都會成為職場生涯中的重要養分，盼畢業生都能珍惜與同儕之情，並在未來的職業生涯中有所成就，為社會做出貢獻，讓母校以他們為榮。

▲中大畢業生代表獻花給校長周景揚，以感謝中大栽培。（圖／中央大學提供）

校長周景揚也勉勵畢業生要勇於挑戰未知、具有創新思維，隨著ChatGPT的風靡、AI相關軟體問世，讓世界意識到AI的威力，面對這股勢不可擋的趨勢，鼓勵同學在職場上應該善加運用，站在巨人的肩膀上，以勇於冒險的基因，創造無限的可能。

受邀貴賓和碩集團創辦人暨董事長童子賢也勉勵畢業生，如同周校長所述，因為AI崛起，世界變聰明了，但也變得更焦躁不安，勉勵同學一定要終身學習，才能不畏變局。