　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中央大學3366畢業生出校門　張善政：期勉為社會作出貢獻

▲國立中央大學今天舉行畢業典禮，校長周景揚（中）、市長張善政（右）與和碩集團創辦人暨董事長童子賢均出席為畢業生祝福。（圖／市府新聞處提供）

▲國立中央大學今天舉行畢業典禮，校長周景揚（中）、市長張善政（右）與和碩集團創辦人暨董事長童子賢均出席為畢業生祝福。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

迎接畢業季，國立中央大學今（25）日舉行112學年度畢業典禮，今年有3366位碩博士與學士畢業，除校長周景揚與師長祝福外，還邀請桃園市長張善政、和碩集團創辦人童子賢與畢業生分享人生經驗；張善政表示，當初在校園裡接受的教育至今仍對職業生涯產生巨大影響，也期許畢業生在未來職業生涯中有所成就，為社會做出貢獻，讓母校以他們為榮。

中央大學教務處統計，今年的畢業生有3366人，包括博士班84人、碩士班1270人、碩士在職專班528人及學士班1484人，其中今年中文系畢業生游高晏，第二度榮獲總統教育奬，他克服身體障礙，在父母悉心陪伴照顧下，以優異成績完成學業。

▲桃園市長張善政今天在中央大學畢業典禮，期勉畢業生未來為社會做出貢獻，讓母校以他們為榮。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天在中央大學畢業典禮，期勉畢業生未來為社會做出貢獻，讓母校以他們為榮。（圖／市府新聞處提供）

張善政也分享求學經驗，當初在校園裡接受的教育至今仍對職業生涯產生巨大影響，舉例說，在大學中習得的土木工程專業知識，讓自己上任桃園市長後，得以宏觀考量都市發展，針對未來捷運車站的位置進行調整。此外，也能在平鎮停車場施工事故發生後，以微觀角度做出專業判斷，這些都是因為學校裡的專業訓練。

張善政也期許，畢業生無論畢業後從事何種職業，在校園中培養出的宏觀及微觀能力，都會成為職場生涯中的重要養分，盼畢業生都能珍惜與同儕之情，並在未來的職業生涯中有所成就，為社會做出貢獻，讓母校以他們為榮。

▲中大畢業生代表獻花給校長周景揚，以感謝中大栽培。（圖／中央大學提供）

▲中大畢業生代表獻花給校長周景揚，以感謝中大栽培。（圖／中央大學提供）

校長周景揚也勉勵畢業生要勇於挑戰未知、具有創新思維，隨著ChatGPT的風靡、AI相關軟體問世，讓世界意識到AI的威力，面對這股勢不可擋的趨勢，鼓勵同學在職場上應該善加運用，站在巨人的肩膀上，以勇於冒險的基因，創造無限的可能。

受邀貴賓和碩集團創辦人暨董事長童子賢也勉勵畢業生，如同周校長所述，因為AI崛起，世界變聰明了，但也變得更焦躁不安，勉勵同學一定要終身學習，才能不畏變局。

 【更多新聞】

視察台電桃園供電作業　卓榮泰承諾穩定供電是政府的承諾

買宵夜嫌滷味攤闆娘態度差　醉男「鐵棒狠砸後腦勺」下場慘曝

超囂張小偷！砂輪機行竊娃娃機　監視畫面LIVE直播...台主急報案

 

 

 

ET快訊
快訊／統一戰兄弟兩度暫停！聯盟急發聲
妮妃雅回台首演淚灑舞台：台灣是小國，但不要放棄
首位千禧世代聖人！　教宗方濟各認證了
蕭敬騰媽媽驚傳開刀住院！　「整夜沒睡」又趕小巨蛋演出
藝人紛紛表態「我們中國」　文化部發聲了
清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦
外國聲樂老師評五月天「不是真現場」：口型對不上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東女「生日禮物寶貝手機」遺失心急如焚　暖警助尋回

臺東有機農業品牌「SLOW SUPER」在台北！　邀民眾品嘗慢食好滋味

中央大學3366畢業生出校門　張善政：期勉為社會作出貢獻

杉原灣免費借用救生衣站今啟用　穿救生衣下水才安全

纖維藝術家台中舉辦《透視無限》畫展　帶來視覺震撼饗宴

台南第2場大型就博會南台科大登場　逾4000個職缺初媒率達5成3

鄭曜德參選高市仲介公會理事長選舉　獲現理事長簡志坤「唯一支持」！

六龜檨仔腳寶來窯開窯　優質多樣體驗空間帶動寶來觀光發展

進化義消技能多元化　南消六大隊辦理BLS基本救命術訓練

金門親子嘉年華盛大舉辦！超炫魔術揭幕　400親子同歡

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

聲樂老師看陶喆眼眶泛淚　「歲月一年年改變他嗓音」

台東女「生日禮物寶貝手機」遺失心急如焚　暖警助尋回

臺東有機農業品牌「SLOW SUPER」在台北！　邀民眾品嘗慢食好滋味

中央大學3366畢業生出校門　張善政：期勉為社會作出貢獻

杉原灣免費借用救生衣站今啟用　穿救生衣下水才安全

纖維藝術家台中舉辦《透視無限》畫展　帶來視覺震撼饗宴

台南第2場大型就博會南台科大登場　逾4000個職缺初媒率達5成3

鄭曜德參選高市仲介公會理事長選舉　獲現理事長簡志坤「唯一支持」！

六龜檨仔腳寶來窯開窯　優質多樣體驗空間帶動寶來觀光發展

進化義消技能多元化　南消六大隊辦理BLS基本救命術訓練

金門親子嘉年華盛大舉辦！超炫魔術揭幕　400親子同歡

「2024新北FUN街頭」街舞大賽　升級至國際賽事送冠軍去韓國

男生「適度打手槍」4大好處！　泌尿醫：不焦慮了

批民進黨「根本不了解法案內容」！翁曉玲勸：不滿就去提釋憲

台東女「生日禮物寶貝手機」遺失心急如焚　暖警助尋回

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

麻將盛況再現！第八屆東森「健康長壽盃」　老中青搶報名互尬牌技

大巨蛋再戰台鋼　富邦宣告19588席次完售滿場

「世界皇后」妮妃雅發聲：台灣是小國，但不要放棄！　回台首演淚灑舞台

首節狂射9記三分種下勝利種子！攻城獅裡應外合攻陷領航猿

百靈果澄清爭議發言！Ken「完全沒有diss太陽花」：故意抹黑很沒品

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

地方熱門新聞

我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場

男腸阻塞掛急診還暴瘦10公斤　竟是病菌感染

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

福容A8店慶8歲　名字與飯店音同送生日金 　　

桃園青農吳承燁、吳彥德　入選全國百大青農

桃園約12萬憂鬱症患者！　徐玉樹籲關懷協助

草屯5層樓高垃圾山移除

桃園青埔智慧生醫教育研發園區建設　停滯

南消第五大隊辦理消防安檢訓練

勞動部雙軌生逾9成「零時差」卡位入職場

淡水文化國小100週年校慶　侯友宜到場

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

台南藍晒圖文創園區「快閃店」進駐

台南第一幼兒園力邀南消防災共學

更多熱門

相關新聞

張善政期盼新內閣　帶來更務實施政方針

張善政期盼新內閣　帶來更務實施政方針

中華民國正、副總統20日舉行就職典禮，應邀出席的桃園市長張善政於臉書表達對國家誠摯的祝福並發文表示，期盼新的內閣人事，能帶來更務實的施政方針，重新擬定台灣在能源安全、地方財政以及居住正義種種問題的應對良方；過去幾年，社會上多次感受到執政當局維繫自身政治承諾，高於國家利益的決策思維，期待不要在新內閣出現。

總統就職藍營3都市長都來了！　盧秀燕：祝國運昌隆、人民幸福

總統就職藍營3都市長都來了！　盧秀燕：祝國運昌隆、人民幸福

以祝福的心情參加！張善政將出席520

以祝福的心情參加！張善政將出席520

美國爾灣姊妹市　參訪桃園

美國爾灣姊妹市　參訪桃園

桃園頻停電！張善政籲成立專案小組找解方

桃園頻停電！張善政籲成立專案小組找解方

關鍵字：

中央大學畢業典禮張善政周景揚

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

快訊／7-11開出4張千萬發票！

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

王心凌「我是中華民族一份子」

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

「最美士官長」劉香慈揭3寶性別！

丫頭出國脫了！

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

金馬影帝莫子儀發聲「守護國家」

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面