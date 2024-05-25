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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「10萬人沒有綠動員」　柯建銘指民主瘋狗浪已起：民意將大反撲

▲▼柯建銘時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白國會改革法案二讀審議即將進入尾聲，對於藍營放話28日就要全數過關，對此，民進黨團總召柯建銘今（25日）受訪時表示，大家都清楚剩下多少條文，也知道下週二一定會處理完畢，但希望藍白不要硬幹到底，昨天10萬人，沒有一個是民進黨動員，民意就是最大依據，沒辦法沒收民意跟民心，當民主瘋狗浪起來後，就是民意大反撲。

對於28日法案審議，柯指出，希望傅崐萁不要強行通過，國民黨跟民眾黨應該要冷靜想想，這樣的行為是否出賣國家利益？根本導致國會已死，佔領主席台的不只是國民黨跟民眾黨，是習近平，長臂管轄，國會被中國戒嚴了嗎？民主何其可貴，若想迫害民主反彈力量何其大，民意會反撲，昨天10萬人，沒有一個是民進黨動員，台灣人知道自己國家自己救。

柯建銘強調，民進黨在議場強調愛與和平，用鮮花、氣球、發言文攻，場外所有人都是自動自發來的，說穿了是被誰召喚、動員來的，當然是國民黨、民眾黨、黃國昌、傅崐萁、韓國瑜，甚至是背後的中國召喚來的，他們看不下去了，自動自發跑出來。

柯建銘喊話，要告訴國民黨、民眾黨，群眾裡面很多都曾是你們的支持者、也許是親戚朋友、甚至子女都看不下去，雖然年輕人居多，但男女老少都有，還看到一個92歲的阿公舉牌，大家都跳出來了，藍白應該冷靜好好想想，為何會這樣？是不是應該去跟他們溝通、好好反思這個問題，而不是硬幹到底，那勢必對撞，大家要思考，立法院以後要永無寧日嗎？

而根據近期多份民調，民眾黨、國民黨支持度都呈現下滑趨勢？柯建銘強調，民意看得懂，國民黨跟民眾黨在搞什麼大家看得很清楚，所以民調絕對往下墜，小草也跑了，國民黨只剩下深藍同溫層，中間選民會跑光，請國民黨跟民眾黨好好思考。

柯建銘指出，相信台灣是理性社會，當看到國會立法侵犯每人權利時，民眾不會保護自己、想到身家財產嗎？台灣被香港化以後絕對空洞化，外資逃走、資金出走、股市崩盤，香港就是如此，台灣人民不會想嗎？所以民意就是最大依據，沒辦法沒收民意跟民心，當民主瘋狗浪起來後，就是民意大反撲，民主跟國安是大家共同維護，到臨界點時，理性的聲音出現，大家應該坐下來好好談，這是一個機會。

至於立法院長韓國瑜稱民主吵吵鬧鬧、最後總會過去。柯建銘強調，自己完全不同意這句話，永無寧日才剛開始，他是最重要角色，大家坐下來談、程序重來，少數表決後服從多數。

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