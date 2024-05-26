觀音區健走活動　張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

▲觀音區健走活動，張善政宣布：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「活力觀音健康齊步走暨支持節能減碳宣導」活動，26日於觀音區登場。市長張善政出席活動中宣布好消息指出，觀音區海景宜人，他上任後，成立觀光會報，整合各局處資源推動「桃園珍珠海岸計畫」，於5月21日獲交通部觀光署「113-116年度重要廊帶亮點營造計畫」核定補助4.9億元，攜手中央打造桃園美麗的海岸風光。

市府觀旅局表示，「桃園珍珠海岸計畫」規畫將竹圍漁港與永安漁港打造為「南北海岸雙心」核心基地，串聯許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、牽罟文化、石滬景觀等特色景點，並將重塑遊憩空間，重新規劃遊程探索在地特色文化，讓桃園濱海景致如同珍珠般在國內外發光發亮；此外，亦將向北串接新北青春山海線，向南延伸至新竹17公里海岸線，跨縣市共同合作行銷，打造北臺灣濱海觀光廊帶新品牌 。

觀音區健走活動中，張善政並和參與民眾一起以毛巾操暖身後，鳴槍宣布起走。包括立法委員涂權吉、市議員吳進昌、許更生、市府青年局長侯佳齡、觀音區長劉草典、桃園市產業園區聯合服務中心主任姜義坤、觀音區青年志工服務協會理事長林興祥、觀音區民眾服務社理事長戴金溪以及觀音區婦女會理事長黃秀滿等均一同出席活動。