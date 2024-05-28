「古蹟變廢墟」　曾之婕曝台南古都美名黯然失色

▲台南市議員曾之婕28日在市政總質詢時，以「珍視傳統、開創當代、展望未來」為題，關心泉南里城垣殘蹟保存、南山公墓規劃等文化議題。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

今年適逢台南400，台南市議員曾之婕28日在市政總質詢時，以「珍視傳統、開創當代、展望未來」為題，關心泉南里城垣殘蹟保存、南山公墓規劃等文化議題，並提到東區小巨蛋及榮家舊址開發願景，最後是呼籲市府注意鐵路地下化及台南捷運施作的交通黑暗期。

曾之婕要求市長黃偉哲及各局處首長隨時掌握各項施政的進度，不要辜負台南市民的期待與支持。

曾之婕首先以「珍視傳統」破題，她說，2010年台南市升格直轄市，不是人口數達標，而是文化升格。台南市政府自詡是府城、古都，維護各類古蹟應該更加專業，但遺憾的是，市府不重視東區光華街與東門路一段56巷交叉口處的城垣殘蹟。

曾之婕表示，同樣是城垣殘蹟，市府把台南女中後牆的南門段、成大校區的小東門段列為古蹟，卻不管六米長的東門段城牆遺跡。曾之婕說，文化古都—台南竟然還有「古蹟變廢墟」的地方，這對以文化升格直轄市的台南，無異是一大諷刺。

曾之婕延續文史古蹟保存議題，提及南山公墓與都市發展的關係。她說，台南400當然要提及南山公墓，它堪稱台南的歷史起源，該區域有5萬門墓，裡頭也有曾振暘、鄭成功子孫的墳墓，被列為市定古蹟。但2011年時任台南市長賴清德認為南山公墓阻礙南區發展，以都市發展為由公告全區遷葬，鄰近住宅區的範圍也劃定為「公兒預定地」，但2020年因文史保存，撤下遷葬公告，迄今不見後續發展。另外，她也關切，市府計畫遷葬永康區二王公墓的市地重劃案，是否會重演南山公墓的狀況？

曾之婕說，南山公墓是台南市重要的傳統，也是南區發展的一塊腹地，遷葬計畫擱置迄今，情況與泉南里城垣殘蹟類似。兩項個案同樣是古蹟，也是文史場域，南山公墓問題更為複雜，她希望市府民政局、地政局、文化局等相關局處，一定要儘快地徵詢民意，達成結論，不要把棘手問題留給下一任市府。

曾之婕也關心東區硬體建設議題，她說民進黨在台南市執政近30年，卻屢屢讓市民失望。以台南小巨蛋為例，這塊「南台南站副都心區」內的文教用地開發案可說是一波三折。2010年9月時任市長許添財跟國立台南大學簽署備忘錄，但進度歸零。台南市升格直轄市後，時任市長賴清德任內擱置小巨蛋計畫，2018年賴清德擔任行政院長又把該地段改為國立科學教育體驗未來館，直到現今2024年市長黃偉哲又該為台南市運動藝文休閒區。

曾之婕提醒市長黃偉哲，東區人口密集，幸好有這塊南台南站副都心區的文教用地，市府應該妥善規劃，搭配文化中心翻新、巴克禮公園、鐵路地下化、東區小巨蛋做完整串連，才不枉費民眾支持民進黨。

至於台南榮家舊址土地規劃，曾之婕說，她的父親、前副議長曾順良在20多年前積極推動台南榮家遷移，目前榮家新園區也已經啟用，她建議市府各局處應該善用舊址土地，應與南鐵、捷運整合規劃，帶動發展提升台南市的整體競爭力。尤其是規劃東區區政大樓，把一些辦公區域狹小的單位聚集在一起辦公，讓民眾洽公不再四處奔波。曾之婕要求市府把她的建議聽進去，不要隨意敷衍。

曾之婕也關心台南捷運和台南鐵路地下化兩項重大交通建設，她指出台南市是六都當中唯一沒有捷運的縣市，市府目前以2026年底前動工、2031年通車營運為目標，但是台南捷運的構想最早是在1989年提出，比台北市甚至各縣市還更早。30多年來的變數太多了，目前核定路線是車流量大的省道商業區，恐將造成台南交通黑暗期。另外，南鐵地下化施工期間挖出大量歷史遺跡，曾之婕要求市府研擬好配套設施，盡量減少兩項工程對交通上造成的衝擊。

近期校園罷凌事件頻傳，曾之婕揭露某小學發生霸凌事件，被霸凌學生不僅未獲得校方關切，家長向校方反應，還反被校方提告，她要求教育局長盡速了解並妥善處理。另外，去年台南登革熱疫情嚴重，市府今年雖未雨綢繆在東區先噴過一次藥，但近日雨季來臨，雨水已沖淡藥效，曾之婕收到許多里長反應，希望環保局能夠考慮再噴第二次藥，避免疫情攀升。