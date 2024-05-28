為下一個台南400教育揚帆！　全台首學課程博覽會6月5日登場

▲第6屆全台首學課程博覽會，將於6月5日下午1時在國立成功大學格致廳舉行，28日舉辦活動前記者會，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝，熱情邀請全國教育夥伴一同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第6屆全台首學課程博覽會，將於6月5日下午1時在國立成功大學格致廳舉行，本屆主題為「讓每個孩子在每一堂課都有學習—數位融入課中差異化教學」，28日舉辦活動前記者會，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝，熱情邀請全國教育夥伴一同參與。

記者會上由新南國小師生演示英語科課中差異化教學，參與論壇的亮點教師亦一同亮相，共同預告將帶給全國親師生最精彩的教學風景。

黃偉哲市長表示，全台首學課程博覽會已成為全國教育界的年度盛事，過去五屆每年的主題各自精彩，教育局用心打造舞台，讓本市中小學甚至到大學，各學習階段的師生皆能盡情展現豐碩的教學成果，不僅吸引全國教育夥伴的關注，也讓本市家長能透過實際參與體驗，了解本市長期為孩子打造的教育競爭力內涵。今年邁入第6屆，特別以「落實課中差異化教學」為核心主題，深具意義與價值，希望透過教師課中精準的適性化教學，全面提昇每一位學生的基本學力，回應家長的期待。

教育局鄭新輝局長表示，今年適逢台南400，「全台首學」的意涵象徵著教育領航角色。自2019年起，南市以「扎根基礎、迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」為願景，堅信唯有持續扎根學生的基本學力，才能確保孩子具有迎向未來的競爭力。因此，今年課程博覽會以「讓每個孩子在每一堂課都有學習」為理念，以「數位融入課中差異化教學」為策略，邀請有經驗的專家教師，分享如何在課堂中善用數位學習輔助工具，讓每個孩子在課堂中有效學習並持續進步的經驗。

今日記者會現場邀請新南國小進行英語科課中差異化教學演示，授課教師陳聖其教師以精準的差異化教材設計，搭配現今常用的線上學習平台，示範讓每個孩子在課堂上皆能依循各自的學習起點及學習節奏完成學習任務，達成學習目標。陳聖其老師表示，「差異化教學」雖然在課前準備上需要更多心力，然而當不同程度的孩子透過四學都能在課堂中學習，不再有人是教室裡的客人，對師生雙方皆能產生莫大的成就感。

教育局表示，今年全台首學課程博覽會已於5月1日起在全市各國中小學辦理公開授課分享會及24場分區課中差異化教學工作坊。6月5日開幕當天下午則有「課中差異化教學論壇」，邀請教育部、各縣市教育局處人員及本市國中小親師進行切磋交流，活動現場將呈現台南市40所學校實施課中差異化教學的成果；當天下午也安排38場亮點教師線上說課，透過線上互動共同為每個孩子的學習激盪更多可能。誠摯邀請所有親、師共襄盛舉，一起開展適性化教學嶄新的一頁！