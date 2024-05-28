裝設油水分離設施維護生態　台東縣府鼓勵綠島餐飲業者

▲臺東縣府鼓勵綠島在地餐飲業者裝設油水分離設施，愛護海洋資源。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣綠島鄉擁有優美的自然海底景觀，清澈的海水孕育許多海洋生物，是民眾國內旅遊首選之一，為維護綠島當地海洋生態環境，臺東縣政府在南寮村及中寮村設置聚落式污水自然淨化系統，並派員駐點進行管理與維護，持續推廣當地餐飲業者裝設「油水分離設施」的重要性，同時呼籲裝設後落實定期清理、撈除油脂，正確使用可截留約90%的油脂避免流入海洋，維護海洋生態環續永續循環。

臺東縣政府表示，每年到了夏季，前往臺東縣綠島觀光旅遊的人數都相當多，免不了有用餐的需求，若餐飲及小吃攤商的廢水未經「油水分離設施」直接排放，油脂會凝結成團狀，附著在排水溝渠或水管內壁，時間久了，整個溝渠水管就會堵塞，並影響中南寮污水自然淨化設施處理效益，間接影響綠島海域水質，因此，呼籲餐飲業者裝設「油水分離設施」減少油脂直接排放於海洋，落實聯合國永續發展目標(SDGs)中的第6項「淨水與衛生」及第14項「海洋生態」的目標，讓海洋環境永續生態。

臺東縣環保局指出，「油水分離設施」原理為設置隔板以攔除餐飲廢水中大部分菜渣，再利用油脂與水比重不同的物理性，達到油水分離排放目的，並透過定期清理設施，可以截留約90%的油脂，目前島上已有5間餐飲業者完成裝設，從源頭削減污染源，藉此降低處理場的維運費用及延長使用年限，共同維護綠島海域水質。

環保局呼籲，綠島觀光人口逐年增加，當地污水淨化場的維護面臨嚴峻挑戰，除了環保單位人員堅守崗位把關綠島水質，期盼在地餐飲業者應自行主動裝設「油水分離設施」，並定期進行清理維護工作，致力於落實污水處理後排放，以維持當前生態及環境，創造未來更多的觀光旅遊契機，並使地區觀光產業得以永續發展。