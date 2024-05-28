推動永續觀光　臺東縣府遴選30家旅宿業者共同響應

▲臺東縣府遴選出30家入選輔導計畫的旅宿業者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東長期發展深耕永續觀光，今年度推動「臺東永續觀光產業輔導計畫-臺東SDGs Inn行動方案」，遴選出30家入選輔導計畫的旅宿業者，將於7月1日起開跑永續住宿專案，民眾可至入選的永續旅宿體驗永續作為，包括使用在地產品、咖啡渣製作的永續拖鞋、環保杯等，以實際行動支持永續理念，讓永續觀光深入臺東每個角落。



臺東縣政府表示，今年度計畫徵選資格限定為已取得星級旅館評鑑、好客民宿認證、以及通過或參加臺東特色旅宿認證者，徵選期間共吸引60家優質的旅宿報名，涵蓋整個臺東區域，各家業者除了符合徵選資格的認證高標準以外，在永續作為上亦有出色表現，競爭相當激烈，許多旅宿皆已自主架設節能節水設備，減少資源浪費，在永續理念的實踐上繳出亮麗的成績單，未來縣府也期待帶領更多旅宿業者加入永續的行列，為臺東永續觀光發展共同努力。



臺東縣交觀處進一步說明，針對入選輔導計畫的30家旅宿業者，臺東縣政府將於6月開始進行相關資源鏈結與串聯，除加深業者對永續觀光的理解，也為未來的合作和永續發展創造更多可能性。若想了解有關永續旅宿和入選名單，歡迎至計畫官網瀏覽相關內容https://www.visit-ourtaitung.com/ 。更多計畫資訊洽詢或搜尋「Visit Our Taitung 台東永續觀光產業輔導計畫」臉書專頁：https://www.facebook.com/TaitungTPTSPP/ 。