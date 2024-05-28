平台車留軌道害區間車撞上　鐵道局提9改善：臨軌工程追求零事故

▲去年台鐵區間車發生撞上鐵道局遺漏軌道上的平台車意外，圖非該班列車。（資料示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

去年5月台鐵區間車行駛嘉義至南靖間，撞上鐵道局遺落軌道的工程平台車，國家運輸安全調查委員會近日公布調查報告，要求鐵道局落實廠商的工區管理檢查，台鐵公司也要強化行車人員訓練。鐵道局今（28日）則提9大改善措施，指已修訂收工檢查規定，並強化鐵路臨軌工程各項安全管理措施，追求零事故目標。

台鐵3121次區間車112年5月9日行駛嘉義至水上站間，撞擊鐵道局施工遺留於軌道上的手推平台車，國家運輸安全調查委員會日前公布調查報告，提出共有11項調查發現、8項改善建議，包括要求鐵道局針對鐵路沿線施工安全管理，應改善強化安全教育訓練、建立現場負責人變更管理機制，及建立出入工區人員及機具材料檢核機制，並納入完工後申請路線解除封鎖之確認項目等。

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針對運安會對鐵道局所提出鐵路沿線施工安全管理及完工檢查等改善建議，鐵道局表示，已採行相關安全改善措施，避免類似事故再次發生，事故發生後經內部檢討已採取4措施強化臨軌施工安全，包括第一，修訂收工檢查規定，要求廠商監工、監造顧問及工程分局督工人員落實收工檢查及複檢確認，並於鐵道局施工管理APP即時上傳檢查表；第二，要求各施工區每日召開施工界面協調會，確認當日施工內容，清點進場人員與機具物料清單及數量，並指定各工區專責監造及監工人員。

第三，要求廠商於夜間施工時，應依「職業安全衛生設施規則」規定，完備設置照明及通訊設備；第四，加強鐵路沿線施工作業之教育訓練，派員至各分局對監造及施工廠商人員宣導臨軌施工安全之各項措施。

▲去年5月鐵道局施工工程平台車遺漏軌道，遭區間車撞上。（資料圖／讀者提供）

此外，鐵道局也指出，鐵道局自112年第4季起導入業界安全管理系統（SMS），系統化管理臨軌工程安全，也採取5項安全管理機制，包括第一，成立「工程安全管理委員會」，由外部學者專家及局內工程主管共同組成，對工程安全管理事項提出建議；第二，頒布「工程危害管理作業手冊」，明訂危害管理組織、權責與機制。

第三，頒訂「臨軌高風險工項安全責任表」、「臨軌高風險工項安全責任組織」，律定工程分局督工、監造顧問及廠商監工人員之責任，並建立抽查機制；第四，新訂安全責任作業紀錄表，強化進場前及離場時之人員、機具、物料之清點與確認；第五，開發工程管理智慧化雲端系統，整合工程危害辨識、門禁管制、CCTV、電子圍籬及開挖支撐應力應變監測系統等，強化工地管理作業。

鐵道局強調，與監造及施工廠商將以此案為鑑，不斷優化各項安全管理措施，並努力落實PDCA管理循環，以工程「零災害、零事故」為目標持續努力。