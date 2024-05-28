高雄肉圓店「水管沒收好」害老翁重摔亡！老闆要賠446萬＋關1年

▲林男被肉圓店前水管絆倒撞到頭，隔天昏迷送醫治療了1個月後仍不治，店家老闆過失致死判刑得坐牢。（圖／翻攝自Google Maps）

記者閔文昱／綜合報導

高雄一名郭姓男子承租大樓騎樓店面賣肉圓，2020年12月間他在打烊後沒將廚房水槽軟管收好，導致當天晚上大樓一名林姓老翁（81歲）外出買宵夜時不慎被水管絆倒，頭部撞倒鐵門，1個月後就因多重器官衰竭不幸去世。法院認定，郭姓男有過失，依過失致死罪判處1年徒刑，並需賠償林翁家屬446萬元。

判決指出，2017年起，郭男在高雄一處大樓騎樓租下店面經營肉圓生意，因排水系統不良，他自行裝設了排水軟管至地面排水孔，並在打烊後將水管收起以避免行人被絆倒。然而，2020年12月3日晚上近10點，81歲的林姓男住戶在外買宵夜回家時，經過肉圓店門口卻被未收好的水管絆倒，身體先撞鐵門後再正面朝下倒地。

由於當時林男只有左眉撕裂傷，經路人協助止血後，他就自行返家休息，但到了隔天一早，林男就出現劇烈頭痛，緊急送往醫院，雖然急救後恢復生命跡象，但仍持續在加護病房昏迷。經治療1個多月後，林因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、冠狀動脈疾病而宣告死亡。

法院審理期間，郭男坦承那天未收水管，但主張隔壁店家的監視器沒照到林男確實遭水管絆倒的畫面，且林男已屆高齡、自身有許多慢性疾病，無法排除是個人因素突然頭暈摔倒才撞到。然而，經法官傳訊證人及查看監視器影像後，確認林男的左腳確實因絆到水管才重摔。

經過2年的審理，法官認為肉圓店在騎樓設攤位，壓縮到行人可走的空間，郭姓老闆未盡收妥水管的義務行為，造成林男重摔不幸身亡。儘管郭男全程否認犯行，且表示願意拿出150萬元和解，但因林家屬要求526萬元，兩者認知差距過大，未能達成和解。

法官判決，事故騎樓為郭男房東專有，大樓管委會並無強制力干涉使用，也因水管為郭男所設置，法院認定僅郭男須負賠償責任，判他要賠償林翁家屬共446萬元，此案件仍可上訴；刑事部分，法官鑑於郭男無前科且有彌補之誠意，依過失致人於死罪，處有期徒刑1年，案件上訴中。