快訊／竹市晴空匯火調初步結果：B1電纜線短路引發火勢

▲晴空匯26日晚間發生火警。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓26日晚間10點多發生火災，金山分隊消防員李詠真、周立鑫在火場救人時不幸殉職。事後有自稱住戶的人表示，原因是有住戶擅裝電動車充電樁走火；另有建商認為也有可能是配電盤、防火區劃有問題。對此，消防局火災調查科完成初步鑑定，今（28）日表示，研判為地下室一樓電纜線因故短路而引發火勢。

網路流傳一則疑似是住戶群組內部對話，訊息提及「晴空匯D棟，電動車充電發生管道間濃煙與火災」，更有住戶提到此次火警就是充電樁電線走火造成，但大廈公告「初判為受電箱引接線路火災，排除充電樁線路火警」。

▲網路流傳住戶的對話紀錄。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，起火點位於地下1樓放電纜線的管道間配電盤，在蓋大樓時就是封死狀態，而充電樁是從各用戶的電錶另外拉出來，並非裝在管道間內。

根據《建築技術規則建築設計施工編消防法規》中規定，建築物總樓地板面積超過1500平方公尺的建築，都要具有1小時以上的防火區劃分隔。不願具名的北部建商Z先生舉配電盤為例，從配電盤分出來的電纜、電路除了要選用符合規範的防火管徑外，還要以防火材做填塞，這樣的做法可以在遇到火警時，將火勢、濃煙限制在一個位置、避免延燒或擴大。現行的防火區劃也明訂，防火區劃需具至少1個小時的抗延燒效果，「一個小時只能燒一層」。

▲晴空匯住戶說，聽到火災警報後沒10分鐘，20樓的家中已經從配電盤、梯間冒出濃煙。（圖／記者陳凱力翻攝）

Z先生也提及，配電盤內的匯流排過去因成本因素，有的建商會選擇使用鋁，直到去年台電全面要求只能使用銅後，鋁才被禁用。鋁雖有成本優勢，但要小心潮濕鏽蝕，鏽蝕會讓電阻增大，造成產熱增加，大量的熱無法散掉，就會引起火災。

消防局今指出，新竹市5月26日深夜22時55分於東區發生集合住宅火警，全棟建築受燃燒產生的濃煙影響，各空間燻黑情形嚴重，消防局鑑識人員昨夜連夜完成證物初步鑑定，研判為地下室一樓電纜線因故短路而引發火勢。詳細起火原因及鑑定結果以完整調查報告出爐為主。

消防局表示，調查人員勘查現場時，發現該大樓特別安全梯間之排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙風機功能，但隨著後續纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙風機停止運轉，而失去排煙功能。消防局指出，大樓後續雖然發電機啟動緊急供電，但也因為排煙設備的電源系統遭到燒毀，因此無法輸送電路。