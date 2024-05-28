端午疏運89條中長途國道客運85折　4大優惠一次看

▲端午連假，89條中長途國道客運推出優惠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為紓解端午3天連假車潮，公路局今(28日)宣布，89條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，另搭雙鐵或國道轉乘地方客運，將有一段票或基本里程免費等優惠，呼籲民眾多使用公共運輸，減少開車避免塞在路上。

為鼓勵民眾於端午連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局表示，自端午連假前一日6月7日0時起至6月10日24時止，將推出多項全國性共通國道和公路客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含89條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，另搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

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此外，公路局也在6月8日0時起至6月10日24時止，針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，包括「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠，租汽車者折抵200元、機車者折抵100元。

另外，持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，「在地有腳租賃優惠」及住宿或台灣好行套票享客運優惠等兩優惠，須擇一使用。