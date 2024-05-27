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剖腹產割到寶寶！女嬰破相「額頭留2cm傷口」醫生甩鍋　家長氣炸

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起離譜事件，一名孕婦剖腹產過程中，女兒臉部被手術刀劃出一道長達2公分的傷口，但當時院方僅稱傷口會逐漸復原，未採取任何補救措施，主刀醫師還將責任推卸給護士，令家長憤而向媒體投訴。

根據《韓聯社》，這名40多歲女子2021年11月18日在釜山一家以婦產科聞名的醫院剖腹產，接過女兒時卻發現孩子額頭有一道長達2公分的傷口在流血，且兩邊皮膚都裂開，看起來相當嚴重。

女子回憶，主刀醫生當時稱「好像是被壓到的痕跡」，會隨時間逐漸好轉，也承諾會負責治療，未料女兒的傷口過了1年半還未癒合。丈夫提出疑慮後，醫生卻強調自己沒有錯，主張是護士失手用紙割傷女嬰額頭。

但經確認後發現，女嬰的傷口確實是醫生的過失造成。釜山大學醫院檢查後推測是剖腹產過程中造成的刀傷，且因出血後沒有縫合，造成患部膨脹，認為經過治療有好轉可能性，但無法完全治癒。

女子丈夫指出，當時由於是新冠疫情期間，探望孩子的時間很少，沒想到醫院事後僅幫孩子塗藥膏，沒有妥善治療，導致傷口未完全癒合；院方也承認過失並表示遺憾，卻未負起任何責任。

醫院投保的保險公司考量院方疏失及女嬰醫藥費，推估院方需負擔1270萬韓元（約新台幣30萬），醫院卻堅持要看到法院判決才願意支付，代表女嬰父母必須提起訴訟，但聘請律師的費用只怕會更高。

家長已表明，不會向院方索取額外精神賠償，僅要求支付保險費，院方卻充耳不聞。更荒唐的是主刀醫師同意支付保險費，其他3名同事卻要求走法律途徑，主刀醫師因和同事不合，現已離開醫院單獨開業。家長目前正考慮向醫院及主刀醫師提告涉嫌醫療過失及違反醫療法。

院方相關人士回應，對女嬰受到的傷害感到遺憾，但從家長寄來的存證信函很難敲定賠償金和精神賠償，因此決定等待法律判決，意即院方雖承認疏失，也有意賠償，但希望透過訴訟決定金額。

女嬰父親憤怒表示，他45歲才好不容易靠試管嬰兒做人成功，如今女兒的傷口隨時間愈來愈大，令他很傷心，女兒遮住傷口說「不要看」的時候更是心痛，院方還拒絕向自己投保的保險公司支付保險金，令他氣得睡不著覺。

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