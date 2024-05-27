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中日韓領導人出席共同記者會　聯合聲明強調「緊密合作」

▲▼尹錫悅、岸田文雄、李強27日結束峰會後，在共同記者會上通過聯合聲明。（圖／路透）

▲尹錫悅、岸田文雄、李強27日結束峰會後，在共同記者會上通過聯合聲明。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓、日本、中國領導人今（27）日上午在首爾進行第9屆韓日中峰會，為三國領導人睽違4年半再度齊聚一堂。稍早峰會結束，三人共同發表聯合聲明，強調將持續深化合作、維護地區和平與繁榮穩定。南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄譴責北韓（朝鮮）發射軍事偵察衛星；李強則在北韓議題保持沉默。

根據《日本放送協會》、《韓聯社》，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國總理李強27日上午10時（台灣時間上午9時）在首爾青瓦台迎賓館進行峰會，在經過一個多小時討論後，峰會已經於稍早結束，三人會談結束後召開共同記者會、發表聯合聲明，內容強調三國將以持續強化合作，維護地區和平與繁榮。

▲▼岸田文雄譴責即將發射軍事偵察衛星的北韓。（圖／路透）

▲岸田文雄譴責即將發射軍事偵察衛星的北韓。（圖／路透）

受到日韓關係於文在寅政府降至冰點、全球新冠疫情影響，這場韓日中峰會睽違4年半才終於再度召開。尹錫悅強調，將以三國合作為基礎進行相互理解和信任，打造透明且可預測的投資貿易環境、構築穩固安全的供應鏈，在環境問題加強合作。

尹錫悅認為，區域和平穩定為韓日中三國的共同利益，為了保障共同利益，必須在實現自由、和平「統一韓半島」的目標下進行，「北韓發射軍事偵察衛星的行徑已明顯違反聯合國安理會決議，國際社會應該齊聲譴責。此次峰會所通過的聯合聲明，涵蓋三國追求增進民生經濟、地區和平、繁榮而願緊密合作的意志。」

岸田文雄則表示，日本明年將輪值日中韓三國領導人會談的主席國，因此將致力發展更進一步的關係，「國際社會面臨多樣、且錯綜複雜的各種課題，包括少子化與高齡化是日韓中三國共通的課題。此次睽違4年半再度召開峰會，三國對於地區和平繁榮肩負龐大責任，重申將在各領域進行合作的立場。」

岸田文雄提到中日韓自由協定（FTA）的談判工作，呼籲中國應該維持以自由公正為基礎的國際經濟秩序，「日中韓三國透過深化貿易與投資深化合作，盼能在高標準規則的要求下，未來FTA的日中韓三國能夠坦率交換意見。」

尹錫悅、岸田文雄共同譴責預計發射軍事偵察衛星的北韓，認為北韓此舉違反聯合國安理會決議，強烈要求北韓中止發射計畫，同時重申推動北韓無核化與韓半島（朝鮮半島）和平穩定是3國之間的共同利益，並呼籲協助日本政府解決日人遭北韓綁架問題。

▲▼尹錫悅、李強出席峰會，韓日中三國領導人通過聯合聲明。（圖／路透）

▲▼尹錫悅、李強出席峰會，韓日中三國領導人通過聯合聲明。（圖／路透）

▲▼尹錫悅、李強出席峰會，韓日中三國領導人通過聯合聲明。（圖／路透）

李強雖未能同聲譴責準備發射軍事偵察衛星的北韓，不過他卻重申中國對於朝鮮半島（韓半島）和平穩定方面所抱持的一貫立場，致力推動符合朝鮮半島政治情勢的解決方案，呼籲相關國家能夠自我克制。

尹錫悅表示，此次峰會後所通過的聯合聲明強調，未來將增進發展3國民生經濟、地區和平繁榮而展開密切合作。

►睽違4年半！中日韓峰會「正式開始」　3領導人將討論FTA談判

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