新北春季包種茶市級評鑑出爐　青農蔡智霖奪百萬冠軍茶王

▲蔡智霖茶園管理施用有機肥，且在中午後好天氣採茶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區農會23日辦理春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由27歲蔡智霖奪得，成為最年輕的百萬冠軍茶王。比賽茶已開放向坪林區農會預購，5月底前訂購比賽茶優良獎享優惠92折，購買10斤還贈送500元農會商品禮劵1張，20斤贈送3張禮劵，包種茶冷泡、熱泡都合適，歡迎選購獨特香味的百萬冠軍茶品。

農業局表示「坪林」素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽培面積488.49公頃，年產量282公噸，占全市65%，「包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，本年春季評鑑有1635點茶品參賽，評審歷經5月16至23日共8日進行品評，本次入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝，並貼上封條後上市販售。

▲蔡智霖（左）與父親蔡瑞陽（右）共同經營蔡瑞陽茶舖31年。

評鑑賽事最後由坪林區蔡智霖拿下特等獎，本次評審蘇彥碩表示，今年氣候穩定，茶樹生長狀況良好，茶菁優良，且製茶期間天氣很好，適合製茶。今年度特等茶樣，發酵充足，茶乾油亮有光澤，茶湯澄清透亮，呈現清香，小白花的香型，蘭花、梔子花的清香，茶湯甘醇、乾淨、醇厚、平衡且充滿韻味。

本次由27歲青農蔡智霖獲得特等獎，成為最年輕的包種茶王。蔡智霖與父親蔡瑞陽共同經營蔡瑞陽茶舖31年，是第四代茶農。父親蔡瑞陽曾於2012年獲得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，在冠軍茶師父親的教導下，第一次拿下特等獎，也獲得頭等獎、金質獎、參等獎及優良獎等，共囊括13個獎。

▲坪林區農會23日辦理春季包種茶市級評鑑，27歲蔡智霖成為最年輕的百萬冠軍茶王。

蔡智霖表示，在東南科技大學設計系求學時都會抽空回家幫忙製茶，因母親身體不適，為傳承製茶家業及照顧家人，退伍後決定回鄉接棒製茶工作已有5年，茶園管理上施用有機肥，且在中午後好天氣採茶，本次能拿下包種茶冠軍相當開心。

坪林區農會理事長陳文慶表示，包種茶有「百萬冠軍茶」之稱，春茶於4至5月採收期天候佳，溫度適中且雨量充沛，相當適合茶葉製作，今年春茶算是大豐收，茶葉品質佳，茶農透過精湛製茶技術造就茶品獨特韻味。全台灣最具特色茶中最「香」的包種茶外觀似條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級，歡迎民眾把握春茶上市的時間選購新北好茶優質茶品。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。

▲比賽茶已開放向坪林區農會預購，5月底前訂購比賽茶優良獎享優惠92折。