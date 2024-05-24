一個月被抓3次！新北毒蟲一路被抓到進入婚姻　他曝才剛登記

記者戴上容／新北報導

新北市一名47歲徐姓男子，在一個月內分別在三重、板橋被警察抓到持毒3次，其中，第一次、第三次還是同一組警察，徐男本月21日遭逮後，見到同一組警察還侃侃向警方聊天，他大方向警察表示，「上次被抓時候的女朋友，現在已經是我老婆」，喜吐他已登記結婚。警察對他持毒的行為直搖頭。

▲▼ 徐男持有毒品，被警方一個月內抓到三次，身邊女友已經成為妻子 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北保安大隊第二中隊員警於本月21日上午9時許巡邏時，見1台自小客車違規臨停於路旁，一眼認出該車就是之前曾查獲的毒犯所使用車輛，員警上前盤查，一靠近車輛，果然發現駕駛是「老相識」！

警方上前，過然見到不久前才因為攜帶毒品送辦的47歲徐男，徐男與員警對話過程中，面露忐忑不安且眼神飄忽不定，讓員警直覺有異，隨後發現徐男左手拿著1包疑似毒品的夾鏈袋，正打算往駕駛座下方藏起來。

員警當場識破後，徐男突然發動車輛並駕車逃逸，員警見狀跟上，在距離近500公尺的路中，見徐男車輛卡在車陣中動彈不得，員警立刻衝上前喝令其下車，徐男自知無法逃脫便乖乖配合下車，並將隨手塞在黑色小包包內的1包毒品海洛因主動交予員警，全案訊後將徐男依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，後續將再追查溯源。

經調查，徐男分別在4/26（於三重區遭查獲持有毒品海洛因、安非他命各1包及3支內含毒品殘渣注射針筒）、5/2（於板橋區遭查獲2個毒品海洛因殘渣袋及2支內含毒品殘渣注射針筒）以及5/21，在短短一個月內遭員警查獲3次毒品案。

由於第三次(5/21)毒品案的員警，與第一次(4/26)查獲徐男持毒案為相同警組，徐男還特別向警方說，第一次被捕時，身邊陳女還只是乾妹妹，他倆在一個月不到的時間，兩人的愛情修成正果，分享兩人已經登記結婚好消息。但警方對於他持毒行為仍直搖頭，希望他有家庭後可以好好走回正途。