　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一個月被抓3次！新北毒蟲一路被抓到進入婚姻　他曝才剛登記

記者戴上容／新北報導

新北市一名47歲徐姓男子，在一個月內分別在三重、板橋被警察抓到持毒3次，其中，第一次、第三次還是同一組警察，徐男本月21日遭逮後，見到同一組警察還侃侃向警方聊天，他大方向警察表示，「上次被抓時候的女朋友，現在已經是我老婆」，喜吐他已登記結婚。警察對他持毒的行為直搖頭。

▲▼ 徐男持有毒品，被警方一個月內抓到三次 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 徐男持有毒品，被警方一個月內抓到三次，身邊女友已經成為妻子 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北保安大隊第二中隊員警於本月21日上午9時許巡邏時，見1台自小客車違規臨停於路旁，一眼認出該車就是之前曾查獲的毒犯所使用車輛，員警上前盤查，一靠近車輛，果然發現駕駛是「老相識」！

▲▼ 徐男持有毒品，被警方一個月內抓到三次 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方上前，過然見到不久前才因為攜帶毒品送辦的47歲徐男，徐男與員警對話過程中，面露忐忑不安且眼神飄忽不定，讓員警直覺有異，隨後發現徐男左手拿著1包疑似毒品的夾鏈袋，正打算往駕駛座下方藏起來。

員警當場識破後，徐男突然發動車輛並駕車逃逸，員警見狀跟上，在距離近500公尺的路中，見徐男車輛卡在車陣中動彈不得，員警立刻衝上前喝令其下車，徐男自知無法逃脫便乖乖配合下車，並將隨手塞在黑色小包包內的1包毒品海洛因主動交予員警，全案訊後將徐男依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，後續將再追查溯源。

▲▼ 徐男持有毒品，被警方一個月內抓到三次 。（圖／記者戴上容翻攝）

經調查，徐男分別在4/26（於三重區遭查獲持有毒品海洛因、安非他命各1包及3支內含毒品殘渣注射針筒）、5/2（於板橋區遭查獲2個毒品海洛因殘渣袋及2支內含毒品殘渣注射針筒）以及5/21，在短短一個月內遭員警查獲3次毒品案。

由於第三次(5/21)毒品案的員警，與第一次(4/26)查獲徐男持毒案為相同警組，徐男還特別向警方說，第一次被捕時，身邊陳女還只是乾妹妹，他倆在一個月不到的時間，兩人的愛情修成正果，分享兩人已經登記結婚好消息。但警方對於他持毒行為仍直搖頭，希望他有家庭後可以好好走回正途。

▲▼ 徐男持有毒品，被警方一個月內抓到三次 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定關2年9月　再14天就自由
藝人轉發「台灣將回歸祖國」　網點名1男星不需表態：真的聰明
快訊／逃亡4天雙北趴趴走！　殺人未遂犯脫逃罪起訴
畢旅集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些
北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」！內容全讚爆：感謝提醒
快訊／17歲高中生母公開信！　「已原諒3刀男」
直擊／青島東路占滿5千人！
墾丁畢旅集體中邪！4女1男躁動、哭泣　送醫狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定執行2年9月　再關14天就自由身

陸軍基隆營區士官長拿回扣！7年A走15萬　涉貪污遭收押禁見

快訊／逃亡4天雙北趴趴走！殺人未遂犯簡郁紘脫逃罪起訴

藥頭藏逢甲商圈被揪出！搬回霧峰老家繼續賣　警拋震撼彈抓5人

補教狼師伸狼爪狂摸：她會開心！國中女崩潰　法庭上哭到無法說話

酒駕累犯駕照吊銷「又醉駕上路」　太緊張腹痛衝廁所...警傻眼

畢旅傳集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些

調皮偷溜下車！3歲娃超商前哭找媽媽　屏里港警助團圓

17歲高中生被狂砍...母公開信謝英勇民眾　「已原諒行兇3刀男」

兒搭中捷被砍！父喊「傷痛停在這就好」　設計盾牌、安全棍放置車廂

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

辦一場婚禮要花多少錢？　夫妻曝自身經驗：186萬

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定執行2年9月　再關14天就自由身

陸軍基隆營區士官長拿回扣！7年A走15萬　涉貪污遭收押禁見

快訊／逃亡4天雙北趴趴走！殺人未遂犯簡郁紘脫逃罪起訴

藥頭藏逢甲商圈被揪出！搬回霧峰老家繼續賣　警拋震撼彈抓5人

補教狼師伸狼爪狂摸：她會開心！國中女崩潰　法庭上哭到無法說話

酒駕累犯駕照吊銷「又醉駕上路」　太緊張腹痛衝廁所...警傻眼

畢旅傳集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些

調皮偷溜下車！3歲娃超商前哭找媽媽　屏里港警助團圓

17歲高中生被狂砍...母公開信謝英勇民眾　「已原諒行兇3刀男」

兒搭中捷被砍！父喊「傷痛停在這就好」　設計盾牌、安全棍放置車廂

阿里山「栩悅號」今首航！6月底前全滿　獨家路線、推薦遊程一次看

築地市場爆爭執！名店「邊罵邊趕人」芳瑜媽：欺負觀光客 路人認出全被拍

看到1隻就要清！洗車「驚見超級蟑螂車」　他傻：清出一整杯

西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

快訊／暴打高嘉瑜！林秉樞確定執行2年9月　再關14天就自由身

脫口喊「護士」挨罵！他好奇：和護理師差哪　衛福部解答

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

「如此愛國，不當兵可惜！」青島東路塞爆　議員：看多少人願意簽

看著金惠奫就甜笑！ 張度妍問在交往吧？　邊佑錫曖昧笑：無可奉告

交友軟體「與妹子聊1話題」是禁忌！過來人點頭：瞬間冷掉

男友幹話連發挑釁貓　牠傻眼：遇到神經病

社會熱門新聞

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

工程師被詐騙棄百萬年薪從警　罵警政署長被處分

偵查隊長發文批黃明昭　處分申誡1次

騷擾被害女想串證脫罪！宥勝「遭判8月」若定讞就得蹲了

舞蹈女老師「網戀」被騙裸照　詐騙集團逼入夥

公開信感謝相助　中捷17歲少年母：已原諒3刀男

中捷被砍女友先發文遭酸！長髮哥霸氣護愛

畢旅傳集體中邪！師：學生覺得是看到那些

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞

更多熱門

相關新聞

五股遊覽車猛撞水泥墩！駕駛痛苦摀胸送醫　　

五股遊覽車猛撞水泥墩！駕駛痛苦摀胸送醫　　

一輛遊覽車今(24)日上午8時許，行經五股區新五路二段路口，突然猛烈自撞路口水泥石墩，強烈撞擊力道使得車體玻璃碎片碎滿地，新北市消防局獲報派員到場時，36歲陳男駕駛，摀著胸口，坐在駕駛座上，表情相當痛苦，警消獲報趕緊將人送往輔大醫院，蘆洲警方派7名警力交管，車禍原因尚待釐清。

男坐牢11個月假釋後綠爆　發現妻竟已懷孕

男坐牢11個月假釋後綠爆　發現妻竟已懷孕

黑道對付在野立委？藍黨團要求配隨扈　劉世芳：有需要會安排

黑道對付在野立委？藍黨團要求配隨扈　劉世芳：有需要會安排

婦斑馬線上「跪拜+翻滾」畫面曝光

婦斑馬線上「跪拜+翻滾」畫面曝光

SWAG再出手！喊話竹北女警加入酬勞豐厚

SWAG再出手！喊話竹北女警加入酬勞豐厚

關鍵字：

持毒新北警察結婚影音

讀者迴響

熱門新聞

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

楊丞琳、陳妍希跟進！

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面