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新北群募金有！智慧科技原創力大爆發　數位資安手遊超吸睛

▲新北群募金有！智慧科技原創力大爆發。（圖／新北市經發局提供）

▲「Arpha M2 ULTRA電子鎖」伺服器在臺灣，更經過國家及資安認證，保護使用者的個人資料不外洩，為居家提供最安全的防護。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

創意變生意！新北群募計畫今年度募集重點聚焦於「原創性產品」，透過群眾募資及策略服務，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等階段，突破舊有的資金挹注框架及規範，掌握產品核心銷售地區及目標受眾。今年度已有6組優秀團隊入選，計畫持續徵件中，歡迎踴躍遞件申請！

經發局長何怡明表示，本次入選的產品與大家的生活息息相關，例如「科技與設計加值類組」由揚臻國際有限公司提案的「智能手沖咖啡機」、智靈捷生技股份有限公司提案的「智靈捷α波深層睡眠雙溫感被」、陞泉實業股份有限公司提案的「Arpha M2 ULTRA電子鎖」及富川創造股份有限公司提案的「Bento-GO伴伴盒」。

▲新北群募金有！智慧科技原創力大爆發。（圖／新北市經發局提供）

▲「V娘手遊虛擬主播生態系計劃」從AIOT產業轉型進入遊戲製作、美術設計等領域。

何怡明說，「文化與創意發展類組」則包含比爾數位科技有限公司提案的「娘手遊虛擬主播生態系計劃」及聖甲蟲科技股份有限公司提案的「夢想啟航親子桌遊」。後續經發局將辦理輔導服務座談會，帶領入選團隊掌握群眾募資的眉眉角角，並藉由專業顧問陪伴式輔導協助團隊將商品上架至集資平台。

經發局說明，本次入選的產品各具特色，充分展現團隊投入的熱忱與專業技術，以及產業轉型深耕新北的決心。例如「Arpha M2 ULTRA電子鎖」為MIT設計、研發及製造的高品質電子鎖，不僅伺服器在臺灣，電子鎖更經過國家及資安認證，保護使用者的個人資料不外洩，為居家提供最安全的防護。

▲新北群募金有！智慧科技原創力大爆發。（圖／新北市經發局提供）

▲「Arpha M2 ULTRA電子鎖」為MIT設計、研發及製造的高品質電子鎖。

「V娘手遊虛擬主播生態系計劃」從AIOT產業轉型進入遊戲製作、美術設計等領域，設計虛擬IP-Vtuber，該產品從實驗基地、動態補捉、角本設計、分鏡等，到3D與2D品質檢查、產品專利申請、配音錄製、影像剪輯及程式測試等關鍵工作皆紮根於新北市，預計以RPG手遊進行群眾募資。

經發局補充，新北市於2020年首創推出「新北市群眾募資輔導計畫」，透過專業輔導與諮詢，協助業者將產品上架募資平台，至今已扶植65組團隊，累計集資金額達新臺幣1.76億元。今年為鼓勵更多創意團隊加入新北隊，特別放寬計畫申請資格，凡公司或工廠登記於新北市的業者皆可參加徵選。此外，更加碼提供每組入選團隊總市值5萬元的廣告投放資源，由專業輔導顧問給予投放廣告建議，全力推廣優質新創商品。

經發局提醒，「2024年度新北市群眾募資輔導計畫」徵件至7月31日止，名額有限，歡迎把握機會踴躍報名。更多詳細資訊請洽「新北市群眾募資輔導計畫」官方網站查詢，或撥打：02-8643-3592，由專人提供諮詢服務。

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