新北代表隊出征全國身障運　侯友宜授旗勉選手安全完賽

▲新北代表隊出征全國身心障礙運動會。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國身心障礙運動會自5月25日到28日在南投縣展開賽事，新北代表隊共有157名選手參加14項運動比賽，今（24日）上午在市長侯友宜授旗予羽球奪金熱門選手吳于嫣後出征，同時致贈加菜金期勉選手勇於展現自己，安全完賽創造佳績，以健康愉悅心情享受比賽過程。

侯友宜說，今年的全國身障運動會從5月16日起，桌球種類比賽提前開賽，新北代表隊由巴黎帕運國手陳柏諺打頭陣，代表隊已在桌球比賽拿下9金2銀7銅的好成績。而今日授旗代表吳于嫣是羽球肢障組選手，目前就讀新北高中一年級，去年曾代表中華隊參加杭州亞帕運獲得女雙銀牌、女單銅牌，在上屆全國身障運拿下女單金牌，今年將挑戰連霸。

▲新北代表隊共有157名選手參加14項運動比賽。

致詞中，侯友宜深深佩服身障運動選手的堅韌毅力，克服身體的限制，表現也出類拔萃。侯友宜表示，市府今年也將身障運的參賽獎勵金提高到金牌9萬元、銀牌4萬5000元、銅牌3萬元，期許選手們安全完賽創造佳績，為自己也為新北市爭取榮譽。

此外，侯友宜也宣布新北市將接辦下一屆2026年全國身心障礙國民運動會，在5月28日從南投縣政府接下全國身障運會旗後，隨即啟動籌備工作，以「友善新北．舞動平權」規劃超過20項運動種類競賽，打造優質無障礙比賽環境，盼帶給全國身障運動選手絕佳的競技舞臺。

體育局表示，本屆全國身障運新北代表隊報名參加田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、射擊、聽障籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球及特奧輪鞋計14項運動種類競賽，共157名選手參賽。

▲侯友宜授旗贈加菜金期勉選手安全完賽創造佳績。