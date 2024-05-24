快訊／舔耳揉胸爆醜聞毀好爸爸形象　宥勝認罪一審判刑8個月

▲藝人宥勝（中，本名王宥勝）因性侵案出庭，招牌動作為雙手合十說謝謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人宥勝（本名王宥勝）被控2016年對1位女性熟人舔耳揉胸、涉犯強制猥褻罪嫌，愛家好男人形象崩毀，審理期間還傳出他騷擾證人企圖串供，被法官諭令交保8萬元免於羈押，宥勝出庭曾受訪說本案「其實不是大家傳的那樣子」、為保護女方而不多做解釋，台北地院審結，今（24日）判刑8個月，可上訴。

宥勝本案被控2016年底，藉口讓1位女性熟人搭便車回家，送達後，以借用廁所之名進屋賴著不走，假裝心情不好跟女方訴苦，趁機跨坐女方大腿壓制雙手，強行對女方解衣揉胸並舔耳，女方奮力反抗，才讓宥勝知難而退。

女方選擇隱忍，去年（2023年）6月間，國內掀起#Metoo清算風潮，這段案情被人上網揭露。先是暱稱「丁丁」的女網友爆料1名「好爸爸」形象的男藝人，2016年間酒後請她代駕沿路送一同聚餐的朋友回家，最後前往男藝人住處途中，她被對方2度抓胸。

▲以好爸爸形象行走演藝圈的宥勝，因性侵案而人設崩毀。（圖／翻攝自宥勝臉書）

「丁丁」表示，她當下朝男藝人大吼「你到底在幹嘛？！」男藝人才罷手，隔天男藝人傳訊息道歉，她以為對方單純喝醉誤事，過幾年卻收到1封message訊息，驚爆這名男藝人曾對其他女性做過一樣的舉動、是性騷慣犯。

「丁丁」聲稱揭發前「一直考量對方有小孩，現在選擇說出來，也有很大的原因正是我也有小孩，我要讓小孩知道，這個世界上，沈默不是最好的作法。」

接著1位女網友po文呼應，指這名男藝人以借廁所為由，進入代號H的女子家中，跨坐H身上強吻、舔耳並解開她的內衣揉胸，幸好H拚命掙扎，沒讓對方進一步侵犯，H女並提醒她要小心這名男藝人。

女網友表示，過沒多久，男藝人以工作之名趁獨處機會，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」

▲藝人宥勝（本名王宥勝）出庭曾表示本案事實「其實不是大家傳的那樣子」，但他要保護女方、所以不多做解釋。（圖／記者黃哲民攝）

這2篇爆料文提到涉案男藝人「舉家遷移至台中讓小孩讀書」，宥勝立即對號入座，公開道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」

台中地檢署接獲民眾告發宥勝涉犯性騷擾等罪嫌，循線找到3位被害人，查明事發地點都在北市，因此移轉管轄給台北地檢署偵辦，但3位受害人都不願提告，宥勝所涉性騷擾罪嫌屬於告訴乃論之罪、只能簽結。

據悉，宥勝自認「感覺她們的對我也有好感」，但北檢查出，宥勝2016年底侵犯H女的行為，涉及以強制力違反當事人的性自主意願、屬於非告訴乃論之罪，去年11月據此起訴宥勝涉犯強制猥褻罪嫌。

宥勝因本案人設崩壞、演藝事業停擺，神隱在臉書po文喊冤「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？」等語，他3度到北院出庭，面對媒體總是雙手合十說「謝謝」，今年（2024年）1月首度開庭後受訪，狀似哽咽說為保護女方、不多做解釋，但事實「其實不是大家傳的那樣子」，他「很期待能再為社會做點事情」。

不料今年3月第2次開庭，宥勝被證人舉發涉嫌騷擾企圖串供，檢方主張應羈押，法官認為宥勝已認罪、沒必要羈押，裁定交保8萬元且不得接觸證人、否則得羈押，宥勝被帶進候審室短暫留置，辦妥交保手續快閃，這段插曲再讓他形象重挫。