Gino勁宥入獄又被控性侵　被問「還是覺得人醜性騷嗎」遮臉拒答

記者吳銘峯／台北報導

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」，因性侵某直播主遭判刑4年10月定讞。他在入獄前與Toyz在YouTube直播節目同框，遭另名女直播主指控性侵，莊男再遭起訴。而他因本案出庭時，記者詢問他「還是覺得人醜性騷擾嗎？」，他遮臉不願回答。

▲Gino勁宥（左）入獄前，與爭議網紅Toyz（劉偉健，右）同框直播喊冤。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

莊男前案有罪定讞的判決中指出，該案發生在2020年5月17日凌晨3點多，莊男與被害人一起工作完後，趁著休息時間，強拉被害人到客廳沙發上親吻、撫摸，並指侵得逞。之後更將被害人拉到廚房，並抱到流理台上，性侵得逞。

被害人本想隱忍私下解決，約出莊男在工作室內談判。但莊男竟二度性侵被害人得逞。被害人忍無可忍，提出告訴，莊男遭起訴後，2022年10月間遭判刑4年10月定讞。

莊男入獄前，與日前入獄的另名網紅Toyz（劉偉健）同框直播，但莊男仍舊喊冤，還po澄清影片自認「人醜怎麼做都是性騷擾」。莊男的言論引發大批網友痛罵，而直播當下，更有另一名女直播主打電話CALL IN，宣稱2018年間遭到莊男性侵。檢方偵辦後，認為莊男犯罪嫌疑重大，因此再度提起公訴，一審判決無罪，檢方上訴二審。

高等法院二審23日再度開庭，因案件採不公開審理，庭訊內容不得而知。庭訊結束後，莊男還押監獄，他一看到記者拍照，隨即抬手遮臉，記者詢問他「GINO在裡面還習慣嗎？」「還是覺得人醜性騷擾嗎？」，莊男均不願回答。

▲▼「Gino勁宥」莊凱博性侵案入獄，到高等法院出庭，對於媒體提問遮臉未回應。（圖／記者吳銘峯攝）