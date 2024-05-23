狼父性侵猥褻女兒110次！她泣訴：無法原諒　重判12年8月定讞

▲桃園狼父性侵猥褻女兒達110次，重判12年8月定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子阿博（化名），5年前與當時就讀小五的女兒同住時，多次猥褻女兒，甚至逼迫口交。法院審理時，女兒在庭上情緒崩潰，最後哭說：無法原諒，現在不想要幫爸爸，娓娓說出遭侵犯的過程。最高法院認定阿博共性侵、猥褻女兒共110次，重判有期徒刑12年8月定讞。

判決指出，阿博在2018年、女兒當時小五時，趁著同住的機會，首度猥褻女兒下體得逞。到了2019年9月間，阿博每週都對女兒伸出鹹豬手猥褻。不僅如此，到了2020年初，阿博變本加厲，不僅猥褻，更逼迫女兒為他口交，直到2021年9月間為止。

女兒隱忍1年多，直到升上國中後，某次跟著好友在學校營養師辦公室內，說出自己遭侵犯的過程。師長們不敢大意，通報學校後，全案才因此爆發。阿博遭捕後被提起公訴。

法院審理時，傳喚女兒作證，雖然有社工陪伴，但女兒仍在指認室內情緒崩潰、痛哭流涕，久久不能自己，長達10分鐘無法坐上證人席。最後女兒鐵了心，坐上證人席說出證詞：「2018年到2021年間與爸爸住一起，爸爸從2019年到2021年止，星期1至星期5每天晚上6點或7點左右，他會撫摸...在2020年他會要伊幫其口交，每週會要求伊幫他口交3至4次...所以她先前說謊（吐氣、大力吸氣），少說了次數，但因為無法原諒爸爸，現在不想要幫爸爸。」

而法院最後計算，認定阿博總計猥褻18次、性侵92次，合計共110罪，其中猥褻部分分別量處有期徒刑7月（共18罪）、性侵部分分別量處有期徒刑3年2月（共92罪），一二審均定其應執行有期徒刑12年8月。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。