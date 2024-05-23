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對姻親下手！色男下藥硬上同住女　獲輕判+緩刑理由曝

▲桃園市黃姓男子去年1月間在同住女子之工作室，在其睡前服用消炎藥機會，趁其不注意之際摻入2顆安眠藥，藥效發作後以指侵性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲黃姓男子去年1月間對同住女子下藥，趁藥效發作後性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子與女子自2002年起至2023年間同住，2人為姻親關係，黃男於去年1月間某晚在女子之個人工作室，趁她睡前服用消炎藥、偷偷摻入2顆安眠藥，女子服用未久即陷入昏睡，黃男則趁機指侵、性侵得逞，翌日上午女子直覺異狀質問，黃男則坦承上情，並於當日向警方自首；桃園地院審理時，黃坦承犯行不諱，女子事後為黃求情，不希望其入監服刑，法官審結，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，年約30歲的黃姓男子於2002年至2023年間與女子同住，2人係姻親關係，黃男於去年1月15日晚間11時許，在女子於個人工作室，見女子睡前服用消炎藥物，趁機將2顆安眠藥摻入其消炎藥中，女子未查，服用後因藥效發作而在工作室內房間內陷入昏睡，黃見狀先後以指侵、性侵得逞。

女子翌日上午睡醒後直覺身體有異狀，透過LINE通訊軟體發送訊息質問黃男，黃向女子坦誠有做出不禮貌情事，並於當晚向桃園警方自首並坦承犯行，警方偵訊後移送桃檢偵辦，桃檢複訊時依家庭暴力妨害性自主罪案件將黃男起訴。

桃園地院審理時，法官認為，黃男在檢警庭訊與院方審理時均坦承犯行不諱，其證詞與告訴女子之指述相符，告訴女子則提出其服用消炎藥物之外觀、藥袋、與黃男透LINE對話內容截圖、醫院疑似性侵害事件驗傷診斷書等證明佐證，法官認為被告黃男犯行明確。

被害女於檢警偵訊、法院審理庭訊時均表示「願意原諒被告，也不需要他賠償等語，被告弟弟是其妹夫，妹夫已過世，妹妹罹患身障小孩需要被告幫忙照顧，我跟他還是家人，不希望他入監服刑，希望法院能判多輕就多輕」。

法官審酌，被告為圖一己性慾滿足，竟將安眠藥2顆混入女子服用藥物，對女子強制性交之行為，戕害其身心，惟念被告案發後向警員自首，始終坦承犯行，且女子於法院審理未其求情，法院能判多輕就多輕，法官認被告經此偵審程序、罪刑宣告教訓後當知警惕，信無再犯之虞，宜給予自新機會，其所宣告刑以暫不執行為適當，依刑法規定宣告緩刑5年，以勵自新。

法官審結，被告黃男以藥劑犯強制性交罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向指定之政府機關、行政法人或其他符合公益目的機構或團體提供240小時義務勞務，且禁止對女子實施家庭暴力及完成加害人處遇計畫，本案還可上訴。

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