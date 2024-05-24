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開庭前騷擾被害女「想串證脫罪」！宥勝遭判8月　若定讞就得蹲了

▲▼藝人宥勝（本名王宥勝）性侵案30日到台北地院出庭，雙手合十沒回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人宥勝（本名王宥勝）到台北地院出庭，雙手合十不回應媒體發問。（資料圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

藝人宥勝在2023年6月的#Metoo風暴中遭爆料，對女性熟人「舔耳揉胸」是個性騷擾慣犯，爆料者更不只一名。檢方接獲告發後，循線找到3名被害人，針對其中一案依照強制猥褻罪將宥勝起訴，法院指出，宥勝雖然當庭認罪，但在審理交互詰問前，不當接觸被害人、證人試圖串證脫罪，認為他無悔意，將他判刑8月。

宥勝遭一名女網友爆料，以借廁所為由進入H女的家中，跨坐對方身上強吻、舔耳，甚至解開她的內衣揉胸，所幸她拚命掙扎，這才從狼爪下逃脫，不料，過沒多久男藝人又以工作之名製造獨處機會，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」

爆料文一出後，宥勝公開道歉，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」愛家愛妻好男人人設大崩壞，檢方2023年11月依照強制猥褻罪將他起訴。

宥勝因此案3度到台北地方法院出庭，面對媒體總是雙手合十，貌似誠懇說「謝謝」，1月首度開庭後他受訪稱事實「不是大家傳的那樣」，卻在3月第2次開庭前，遭證人舉發涉嫌騷擾、企圖串供。

▲▼藝人宥勝（本名王宥勝）性侵案30日到台北地院出庭，雙手合十沒回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

台北地方法院24日宣判，法院指出，宥勝坦承犯行，也與證人、被害人在偵查時的證述相符，認定他確實有接連以強暴方式猥褻被害人，另外，審酌宥勝是有名氣的演藝人員，與被害人有上下從屬關係，因宥勝身分的特殊性，被害人相較其他性侵害案件的被害人，承受更高程度的社會關注，心理傷害、壓力非常人所能想像，且事發後宥勝未能與她達成和解，也沒有任何實際補償的行為。

法院審酌，宥勝雖然在第一次開庭時當庭坦承犯行，但他竟在法院進行審理程序交互詰問之前，不當接觸被害人、證人，試圖勾串證人，使事實陷於晦暗不明的境地，以求脫免己身罪責的行為。法院認為，就宥勝的犯後態度而言，然以認定他有懇切悔悟的心，更再度造成被害人的心理壓力、傷害。

法院再衡量宥勝無前科、犯罪動機、情節等一切狀況後，將他判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴，若全案確定判刑8月，宥勝將須入監服刑。

▲王宥勝性侵案開庭後離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲宥勝開庭結束後離開北院。（資料圖／記者林敬旻攝）

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