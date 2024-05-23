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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

清大染紅案燒到吳誠文　范雲舉實證回嗆葉元之「抹紅」說

▲▼民進黨立委范雲與台灣展翅協會、婦女救援基金會、勵馨基金會等多個婦女團體共同舉行記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲。（資料照／范雲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委葉元之今（23日）在立法院質詢國科會主委吳誠文時，批評民進黨立委范雲昔日「抹紅」吳誠文、吃自助餐，對此，范雲回應，2021年「清華海峽研究院」引發中共滲透疑慮，教育部當時要求其撤離，研究院執行長遭教育部裁罰，證明清華海峽研究院有違法事實，葉元之今日指控不禁讓人懷疑，罔顧事實大力護航違法行為，背後真正的用意為何？

吳誠文今天首度赴立法院備詢，而過去曾在清華大學擔任副校長，在立院被藍綠立委問清大「清華海峽研究院」舊案。

葉元之質詢時說，范雲昔日與民團舉行記者會「抹紅」吳誠文，還批評范雲「吃自助餐」，對此，范雲回應，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，「大陸地區之非營利法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得在臺灣地區設立辦事處或分支機構，從事業務活動」。

范雲指出，因此，教育部當時便要求清華海峽研究院立即停止其使用並即刻撤離，研究院執行長已遭教育部裁罰、清大校友會募款成立的自強基金會則遭經濟部裁罰，證明清華海峽研究院有違法事實。她疑惑，葉元之今日罔顧事實，大力護航違法行為，背後真正的用意為何？

范雲強調，各國關注中共滲透、竊取敏感科技的風險，就連美國都採「小院高牆政策」，選擇特定的關鍵技術領域（小院）、加強嚴格的防護措施（高牆）；加拿大也在今年公布「敏感技術研究領域」清單，點名中國85個機構恐試圖竊取加拿大技術，要求研究人員避開、否則無法獲得聯邦資金，各國都在積極因應、防中滲透，而處於中共威脅第一線的台灣更應跟上。

另對於范雲質詢內容，吳誠文會中回應，國科會將以國家安全與發展為最優先，會遵循自由民主社會所訂出的政策法令與國際規範，針對敏感科技發展交流不能觸犯國家法律部份，也會善盡提醒義務。

至於葉元之指控范雲女權雙標（指自助餐等用詞），范雲說，先前原能會主委謝曉星被控性騷，她立刻要求行政院落實調查，並補上制度漏洞；去年MeToo事件爆發，她亦主動協助黨內建全制度、積極投入「性平三法」修正，更於今年提出《立法委員行為法》修正草案，力促國會反性騷，卻被國民黨屢次封殺。

范雲質疑葉元之，敢跟性騷嫌疑犯、國民黨黨團總召傅崐萁說，不要再繼續阻撓國會反性騷法案嗎？敢叫法院認證性騷犯、國民黨立委陳雪生跟她道歉嗎？葉元之根本不敢。范雲怒轟，葉元之自己連個標準都沒有、就不要罵人雙標。

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