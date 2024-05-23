臉書PO打臉民進黨4000字長文！　陳菁徽談藐視國會、聽證、調查權

▲陳菁徽。（圖／記者陳煥成攝）



記者崔至雲／台北報導

對於近日熱議的立法院國會改革法案，國民黨立委陳菁徽今（23日）在臉書上貼出長達4000多字的「這是篇會讓民進黨崩潰的打臉文」，其中，她針對外界質疑的法案包括藐視國會、聽證權、調查權進一步說明，呼籲大家理性去思辨，與他們一起成為推動國會改革的一份子。

針對綠營指出，國民黨的修法，是要懲罰官員說謊、把民眾請來立法院問話，陳菁徽說，到底誰會反對官員故意說謊、隱匿？尤其在現在國會，官員通常一說私底下報告，委員都乖乖聽話不在台上問，且2008年，民進黨籍立委蔡同榮就提出藐視國會罪；2012年林佳龍也提出修法要求法人、人民團體或個人都要向立法交資料；1993年沈富雄、陳水扁、柯建銘提案的「立法院聽證調查法草案」，就指聽證人拒絕出席，或違反本法處一年以下有期徒刑或新台幣十萬元以下罰款，虛偽陳述者可判處七年以下有期徒刑。

「藐視國會不會針對一般民眾」，陳菁徽說，藐視國會只針對官員，聽證調查權針對重大政策，而且若被調查的對象拒絕、推延、隱匿不提供或虛偽陳述，立法院須經院會決議，並超過半數立委投票同意，才能處以罰款。而且，這完全就是美國、法國等許多國家的國會，現在正運行的制度，當然，也是民進黨過去大力主張的改革方向。

國會聽證、調查權可以叫台積電交半導體秘密嗎？陳菁徽指出，調查委員會有「保密義務」，外交國防等秘密一概以秘密行之，其實現在立法院開會就是這樣進行的，只是聽證會比照而已，國民有誠實作證之義務，立委有合法調閱保密之責任，這個是基本ABC。

陳菁徽進一步指出，國民黨要修正的第59-1條、第59-5條文，「受法律明定保護之個人隱私或其他秘密事項」可以拒絕證言、表達意見，這種重大的營業秘密，當然可以拒絕。她舉例，西方民主國家的聽證會影片，美國覺得TikTok可能造成國家安全或兒童網絡安全問題，不就開聽證會？結果有妨礙營業秘密、商業機密嗎？連祖克伯都出席過8次聽證調查，來檢討社群平台與線上兒童性剝削犯罪的關聯。不就代表重大議題才會聽證？這些聽證有妨礙秘密嗎？

因此，陳菁徽說，在台灣若覺得高端、超思蛋、快篩有弊案，或者ibm詐騙案，國會也可以開聽證會調查，這樣不好嗎？聽證調查權，難道只有特定政黨委員用得到嗎？這是所有政黨的國會立委，都能替人民行使的監督權力，今天卻只有民進黨反對，不覺得心虛的很可疑嗎？

陳菁徽說，而且從制度實踐來看，聽證調查權最常用來調查國安以及重大社會議題，台灣面臨武力威脅，又常常有社福、社政重大議題，用聽證權來調查，難道是壞事嗎？「不然最簡單的，台灣民主國家，啥事情都公開上網，哪個委員要調查台積電營業秘密，不會被出征到下台？光想就知道不合理。不要再鬼打牆啦！」。