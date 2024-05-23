民眾黨破解國會改革11大謠言！　喊話民進黨「直球對決」別詐欺人民

▲立法院會審查國會改革法案，朝野發生激烈攻防。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查藍白共提的「國會改革法案」，議場內外衝突不斷，民進黨直指立法院職權行使法修正案，將造成「國會擴權」、「侵害人權」。對此，民眾黨今（23日）貼出「破解11大謠言懶人包」表示，國會改革程序嚴謹不會隨便「抓人去關」，更保障機密不外洩，依照公平程序，把貪官汙吏揪出來，且調閱小組是有重大弊案才需成立，條件上相當嚴格，受調查的人若認為權限不合理或涉及隱私等，還可拒絕證言或交出相關資料。民眾黨喊話「直球對決」，要民進黨別放假消息詐欺人民。

民眾黨立委黃珊珊於臉書貼出「破解11大謠言懶人包表」，她表示，民眾黨整理一系列澄清圖卡與影片，還原真相，打臉「綠能你不能」的雙標嘴臉。謠言包括「國會改革法是國會擴權」、「國會改革法是黑箱作業」、「國會改革法是程序不正義」、「舉手表決是國會中國化」、「民眾黨的完整法案當天才喬出來」、「國會改革法沒有實質討論」、「國會改革違憲」、「國會改革會隨便抓人去關」、「立法院職權行使法藍白可以隨便抓人」、「聽證會將侵害人權」、「聽證會將洩露台積電秘密」。

黃珊珊希望，各位民眾成為對抗假消息的堅強防線，國會改革不是擴權、更不可能侵害人權。民眾黨無法根絕執政黨帶頭的詐騙集團，但能減少被假消息矇騙的受害者，民進黨承諾的國會改革不但跳票，還放假消息詐欺人民，民眾黨將跟民進黨「直球對決」！

謠言1「國會改革法是國會擴權，人民會被抓去調查，還會被關」

民眾黨表示，事實是國會改革法，不涉及老百姓，只「針對官員」。官員拒絕答覆、提供資料甚至說謊，將依程序經5位立委連署並由「國會決議」，送交法院以刑法審判。「說謊」的官員該有刑責，誠實的官員沒影響。

謠言2「國會改革法是黑箱作業」

國會改革法是民眾黨主席柯文哲總統大選時的政見，大選落幕致力兌現承諾，分別在3/21、4/1、4/3、4/10、4/11、4/15日舉行報告、審查、公聽會等程序，6次會議直播總共耗時1513分鐘，完全公開透明！

謠言3「國會改革法是程序不正義」

民眾黨批評，國會改革法完全依照程序進行，但民進黨委員根本不想討論，利用拖延戰術，如散會動議、程序問題，讓國會改革法停擺，迫使法案進入院會，並造謠法條沒有實質審查。

謠言4「立法院舉手表決是國會中國化，立院變人大」

民眾黨指出，據《立法院議事規則》第35條第1項，立院議案表決方法有口頭表決、舉手表決、表決器表決、投票表決以及點名表決。

謠言5「民眾黨的完整法案（修正動議），怎麼審法案當天才出現，是不是喬出來的」

民眾黨強調，本黨委員只有八席，只要福國利民的法案，尋求在野合作是天經地義。5/17的修正動議，是經過文字潤飾的最終版本，也是長久以來立院的慣例。

謠言6「國會改革法沒有實質討論，直接送到院會表決」

民眾黨酸，裝睡的人叫不醒，面對沒有心要實質討論的執政黨，就算給他再多的時間也都不會實質討論。他們站在發言台上，不是牛頭不對馬嘴，就是東扯西扯讓模糊焦點，消耗議事時間。民眾黨要問，為什麼長久以來，所有的定義都要由民進黨來定義，討論了半天還說不是實質討論，民進黨到底夠了沒！？

謠言7「國會改革違憲」

民眾黨認為，民主政治的基本邏輯是「分權制衡」，作為在野黨、人民，應永遠對行政權保持距離並監督它。所以由以上理念寫出的憲法，是追求主權在民的理想而存在的國家根本大法，在如此精神下並不存在立法擴權、違憲的說法。

謠言8「國會改革第25條，會隨便抓人去關」

民眾黨說，程序嚴謹不會隨便抓人去關，只有「綠友友權貴們」才會害怕！不要再誤信假訊息，國會改革法第25條通過，保障國防機密不外洩，依照公平程序，把貪官汙吏揪出來。

民眾黨指出，若官員須依法被調閱或來立院聽證，卻拒絕答復、提供資料甚至說謊，經過嚴謹調查和救濟，程序為五步。第一，主席、質詢委員「提案」、第二，要5位立委連署「通過」、第三，要議會決議「通過」、第四，依照情節，處罰鍰、送懲戒和彈劾、第五，不服判決者，二個月內可以提起行政訴訟。所以國會改革第25條，是讓貪官汙吏有法可管。

謠言9「立法院職權行使法第47條，藍白可以成立調閱小組，隨便抓人」

民眾黨說，本次修法規範明確，無擴權的疑慮。調閱小組是有重大弊案才需成立，條件上相當嚴格，規範至少1/3以上委員出席，才可詢問涉案人員；接受調查的人若認為權限不合理或涉及隱私等，經會議主席同意後，還可以拒絕證言或交相關資料。另外，調查委員會更有「保密義務」，外交國防等秘密一概不外洩，國民有誠實作證之義務，立委有合法調閱保密之責任！

▲民眾黨破解國會改革謠言。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

謠言10「國會改革第九章之一的聽證會，將會侵害人權、隱私權」

民眾黨說，聽證會依憲法舉行，審查行使同意權案。什麼資料都要給立委聽，是錯誤訊息，涉及外交、國防或其他依法令應秘密事項者，以秘密會議行之。

謠言11「國會改革第九章之一的聽證會，會洩露台積電秘密」

民眾黨駁斥，完全是謠言，以下三個條件都可以用不公開或秘密方式聽證。第一，個人隱私遭受不當侵害之虞、第二，個人生命、身體或其他自由遭受威脅之虞、第三，營業秘密遭受不當侵害之虞。

▲民眾黨破解國會改革謠言。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

最後，民眾黨強調，面對執政黨排山倒海的謠言，真是「造謠一張嘴，闢言跑斷腿」，民眾黨認為，民主真諦不僅是投票，而是「真誠的討論」，請民進黨放棄拖延議事、耍無賴的招數欺騙台灣人民。