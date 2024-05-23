　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨破解國會改革11大謠言！　喊話民進黨「直球對決」別詐欺人民

▲立法院長韓國瑜在民進黨抗議聲下進入議場。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院會審查國會改革法案，朝野發生激烈攻防。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查藍白共提的「國會改革法案」，議場內外衝突不斷，民進黨直指立法院職權行使法修正案，將造成「國會擴權」、「侵害人權」。對此，民眾黨今（23日）貼出「破解11大謠言懶人包」表示，國會改革程序嚴謹不會隨便「抓人去關」，更保障機密不外洩，依照公平程序，把貪官汙吏揪出來，且調閱小組是有重大弊案才需成立，條件上相當嚴格，受調查的人若認為權限不合理或涉及隱私等，還可拒絕證言或交出相關資料。民眾黨喊話「直球對決」，要民進黨別放假消息詐欺人民。

民眾黨立委黃珊珊於臉書貼出「破解11大謠言懶人包表」，她表示，民眾黨整理一系列澄清圖卡與影片，還原真相，打臉「綠能你不能」的雙標嘴臉。謠言包括「國會改革法是國會擴權」、「國會改革法是黑箱作業」、「國會改革法是程序不正義」、「舉手表決是國會中國化」、「民眾黨的完整法案當天才喬出來」、「國會改革法沒有實質討論」、「國會改革違憲」、「國會改革會隨便抓人去關」、「立法院職權行使法藍白可以隨便抓人」、「聽證會將侵害人權」、「聽證會將洩露台積電秘密」。

黃珊珊希望，各位民眾成為對抗假消息的堅強防線，國會改革不是擴權、更不可能侵害人權。民眾黨無法根絕執政黨帶頭的詐騙集團，但能減少被假消息矇騙的受害者，民進黨承諾的國會改革不但跳票，還放假消息詐欺人民，民眾黨將跟民進黨「直球對決」！

謠言1「國會改革法是國會擴權，人民會被抓去調查，還會被關」   

民眾黨表示，事實是國會改革法，不涉及老百姓，只「針對官員」。官員拒絕答覆、提供資料甚至說謊，將依程序經5位立委連署並由「國會決議」，送交法院以刑法審判。「說謊」的官員該有刑責，誠實的官員沒影響。

謠言2「國會改革法是黑箱作業」

國會改革法是民眾黨主席柯文哲總統大選時的政見，大選落幕致力兌現承諾，分別在3/21、4/1、4/3、4/10、4/11、4/15日舉行報告、審查、公聽會等程序，6次會議直播總共耗時1513分鐘，完全公開透明！

謠言3「國會改革法是程序不正義」

民眾黨批評，國會改革法完全依照程序進行，但民進黨委員根本不想討論，利用拖延戰術，如散會動議、程序問題，讓國會改革法停擺，迫使法案進入院會，並造謠法條沒有實質審查。

謠言4「立法院舉手表決是國會中國化，立院變人大」

民眾黨指出，據《立法院議事規則》第35條第1項，立院議案表決方法有口頭表決、舉手表決、表決器表決、投票表決以及點名表決。

謠言5「民眾黨的完整法案（修正動議），怎麼審法案當天才出現，是不是喬出來的」

民眾黨強調，本黨委員只有八席，只要福國利民的法案，尋求在野合作是天經地義。5/17的修正動議，是經過文字潤飾的最終版本，也是長久以來立院的慣例。

謠言6「國會改革法沒有實質討論，直接送到院會表決」

民眾黨酸，裝睡的人叫不醒，面對沒有心要實質討論的執政黨，就算給他再多的時間也都不會實質討論。他們站在發言台上，不是牛頭不對馬嘴，就是東扯西扯讓模糊焦點，消耗議事時間。民眾黨要問，為什麼長久以來，所有的定義都要由民進黨來定義，討論了半天還說不是實質討論，民進黨到底夠了沒！？

謠言7「國會改革違憲」

民眾黨認為，民主政治的基本邏輯是「分權制衡」，作為在野黨、人民，應永遠對行政權保持距離並監督它。所以由以上理念寫出的憲法，是追求主權在民的理想而存在的國家根本大法，在如此精神下並不存在立法擴權、違憲的說法。

謠言8「國會改革第25條，會隨便抓人去關」

民眾黨說，程序嚴謹不會隨便抓人去關，只有「綠友友權貴們」才會害怕！不要再誤信假訊息，國會改革法第25條通過，保障國防機密不外洩，依照公平程序，把貪官汙吏揪出來。

民眾黨指出，若官員須依法被調閱或來立院聽證，卻拒絕答復、提供資料甚至說謊，經過嚴謹調查和救濟，程序為五步。第一，主席、質詢委員「提案」、第二，要5位立委連署「通過」、第三，要議會決議「通過」、第四，依照情節，處罰鍰、送懲戒和彈劾、第五，不服判決者，二個月內可以提起行政訴訟。所以國會改革第25條，是讓貪官汙吏有法可管。

謠言9「立法院職權行使法第47條，藍白可以成立調閱小組，隨便抓人」

民眾黨說，本次修法規範明確，無擴權的疑慮。調閱小組是有重大弊案才需成立，條件上相當嚴格，規範至少1/3以上委員出席，才可詢問涉案人員；接受調查的人若認為權限不合理或涉及隱私等，經會議主席同意後，還可以拒絕證言或交相關資料。另外，調查委員會更有「保密義務」，外交國防等秘密一概不外洩，國民有誠實作證之義務，立委有合法調閱保密之責任！

▲▼民眾黨破解國會改革謠言。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲民眾黨破解國會改革謠言。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

謠言10「國會改革第九章之一的聽證會，將會侵害人權、隱私權」

民眾黨說，聽證會依憲法舉行，審查行使同意權案。什麼資料都要給立委聽，是錯誤訊息，涉及外交、國防或其他依法令應秘密事項者，以秘密會議行之。

謠言11「國會改革第九章之一的聽證會，會洩露台積電秘密」

民眾黨駁斥，完全是謠言，以下三個條件都可以用不公開或秘密方式聽證。第一，個人隱私遭受不當侵害之虞、第二，個人生命、身體或其他自由遭受威脅之虞、第三，營業秘密遭受不當侵害之虞。

▲▼民眾黨破解國會改革謠言。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲民眾黨破解國會改革謠言。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

最後，民眾黨強調，面對執政黨排山倒海的謠言，真是「造謠一張嘴，闢言跑斷腿」，民眾黨認為，民主真諦不僅是投票，而是「真誠的討論」，請民進黨放棄拖延議事、耍無賴的招數欺騙台灣人民。

ET快訊
又1國中停招！成立57年走入歷史　校舍立即拆除
快訊／海軍班超軍艦緊貼！　監控中共紹興艦畫面曝光
快訊／國家警報響！　2縣市雷雨狂轟
快訊／22歲凶嫌抓到了！　永和某高中前砍人
快訊／竹圍漁港38歲男倒臥車內「叫不醒」　宣告不治
獨／豪宅保全拿滅火器猛砸經理頭！　他怒：是西瓜早就破了
開罰了！30學生集體「國道步行」　氣切運將吞最高1200元罰
快訊／29歲工人7F鷹架墜落！　顱骨骨折昏迷搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／海軍班超軍艦緊貼！　監控中共紹興艦畫面曝光

民進黨：中國軍演以戰爭威脅和平　專制侵害民主

清大染紅案燒到吳誠文　范雲舉實證回嗆葉元之「抹紅」說

民眾黨破解國會改革11大謠言！　喊話民進黨「直球對決」別詐欺人民

國科會開發AI對話引擎「TAIDE」　成效媲美ChatGPT 3.5

花東交通三案惹議　行政院：花蓮的發展一定會編列足夠預算

對國會改革法案提覆議？　行政院：必要時依憲法做妥適因應

曝收到線報！傅崐萁：民進黨動員中南部黑道　要求警政署保護藍委

百般刁難、斤斤計較臨時工退休金　監察院糾正台中市政府

東方宇逸貴賓室成立僅4年　擊敗國際連鎖機場5百多家貴賓室獲獎

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

快訊／海軍班超軍艦緊貼！　監控中共紹興艦畫面曝光

民進黨：中國軍演以戰爭威脅和平　專制侵害民主

清大染紅案燒到吳誠文　范雲舉實證回嗆葉元之「抹紅」說

民眾黨破解國會改革11大謠言！　喊話民進黨「直球對決」別詐欺人民

國科會開發AI對話引擎「TAIDE」　成效媲美ChatGPT 3.5

花東交通三案惹議　行政院：花蓮的發展一定會編列足夠預算

對國會改革法案提覆議？　行政院：必要時依憲法做妥適因應

曝收到線報！傅崐萁：民進黨動員中南部黑道　要求警政署保護藍委

百般刁難、斤斤計較臨時工退休金　監察院糾正台中市政府

東方宇逸貴賓室成立僅4年　擊敗國際連鎖機場5百多家貴賓室獲獎

印17歲少年「酒後開保時捷」撞死2人　法院判：罰寫300字報告

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

每坪都賣34萬！　高雄熱門預售案驚見「蛋黃、蛋白區同價」

《狗狗很優秀》訓犬師「為拍攝餓狗肚子」！　悄賣訓練場公司早停業

路上撿到烏龜「別急著放回河流」小心害慘牠們！動保處建議先通報

UNIQLO X 吉卜力工作室：「神隱少女、龍貓」全部躍上UT

嘉義縣「自強盃」長青槌球賽　隊數29隊成長到52隊

OL丟衛生棉！清潔阿姨火大「製造垃圾」要她用月亮杯：學著點

張基龍復出暴瘦10KG　睽違3年合體惠利再組「九尾狐CP」開口就撒糖

界外球「梅開二度」打進道奇休息區　大谷嚇翻滿臉無奈

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

總統府遺憾中軍事挑釁　有信心守護國安

中共聯合利劍軍演　我國防部已派兵應對

「藐視國會」多容易就會觸發？　蘇巧慧示範給你看

台商當政協在陸設籍　喪失台灣人民身分

討厭民主已死卻挺521？呱吉443字回應

立院表決卡案外案　黃捷影片打臉藍營

支持蓋「花東快」　柯曝3案態度

黃捷質詢早餐　白喬茵：別再說腦殘話

德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後會跟人民交代

柯：協尋當年要「即問即答」的民進黨

「比蔡英文強硬100倍」！ 　吳子嘉嘆：賴清德變成美國的打手

送賴清德1句話　柯文哲：莫忘初衷

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略

更多熱門

相關新聞

對擴權法案提覆議？　行政院：必要時依憲法做妥適因應

對擴權法案提覆議？　行政院：必要時依憲法做妥適因應

立法院24日將續審立法院職權行使法系列的國會改革法案，其中已二讀完成的藐視國會罪引發廣大討論，恐直接影響到閣員備詢的權益。針對是否會提覆議？行政院發言人陳世凱說，目前法案部分還沒收到，政院在收到法案後會詳細研究內容，必要時也會依憲法規定程序做出妥適的因應。

曝收到線報！傅崐萁：民進黨動員中南部黑道　要求警政署保護藍委

曝收到線報！傅崐萁：民進黨動員中南部黑道　要求警政署保護藍委

與中共軍演裡應外合？白嗆柯建銘

與中共軍演裡應外合？白嗆柯建銘

臉書PO打臉民進黨4000字長文！　陳菁徽談藐視國會、聽證、調查權

臉書PO打臉民進黨4000字長文！　陳菁徽談藐視國會、聽證、調查權

國發會鬆口核能「尋求全民共識」　行政院：非核家園是不可放棄目標

國發會鬆口核能「尋求全民共識」　行政院：非核家園是不可放棄目標

關鍵字：

黃珊珊民眾黨民進黨國會改革國會擴權黑箱作業謠言立法院

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面