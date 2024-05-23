柯建銘稱中共軍演、藍白佔立院是「裡應外合」　民眾黨嗆：該看眼科





▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

中共解放軍23日宣布23日7時45分起至24日對台展開「聯合利劍-2024A」軍演，使立院民進黨團總召柯建銘批評，藍白佔領立院，對外又有中共環台軍演，質疑是裡應外合串好的劇本。對此，民眾黨發言人吳怡萱反批，柯建銘以假亂真，做賊喊抓賊，「該考慮去看眼科了。」

針對柯建銘稱在野黨佔領立法院是跟中共軍演裡應外合，吳怡萱23日下午批評，柯建銘眼睛業障重，一直以假亂真，執政黨帶頭作亂，做賊喊抓賊、製造社會紛亂，該考慮去看眼科了。

吳怡萱表示，民眾黨推動國會改革，是幫民進黨完成過去跳票的承諾，這些事實不會因為柯建銘的三言兩語就改變；反倒是民進黨一直高舉民主卻反民主、高喊愛台卻在害台，國會改革竟能無限上綱成「中共滲透」，甚至引述流亡作家袁紅冰的話來鬼扯蛋，顯示民進黨沒招了，「表決輸人、論述騙人，還加碼抹紅支持國會改革就是中共同路人。」

吳怡萱提及，袁紅冰過去曾點名319槍擊案是中國策劃，現在也說前總統蔡英文在消滅台灣本土勢力，「請問這些言論民進黨都認同嗎？吳思瑤、柯建銘、黃捷都認同嗎？無法想像我國立委竟能輕信讒言，公然對國人散佈假訊息，帶頭當詐騙集團，如何讓人相信台灣能團結對抗外敵？」呼籲民進黨不要再秀下限，好好面對國會改革法案，找回初衷。