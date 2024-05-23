中共對台軍演效應　中國軍工概念股漲幅逾10%

▲解放軍23日早晨7點45分展開「聯合利劍—2024A」演習 。（圖／翻攝 央視）



文／中央社台北23日電

受中國宣布在台灣及金馬周邊進行軍事演習影響，今天上午，中國軍工概念股資金湧入，在A股三大指數齊跌的市場中殺出重圍，多檔股票漲幅超過10%。

中共解放軍今天上午表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。

這樣的情勢使得主力資金今天流入軍工概念股。截至今天中午，A股三大指數齊跌，平均跌幅近1%，然而多檔軍工概念股逆勢上漲。

綜合第一財經、證券時報與公開數據顯示，有別於大盤的低迷，軍工類股今天開盤普遍上漲且持續走強。

A股的軍工類股整體上漲反映主力資金流入多檔重點軍工股，截至午間，「天海防務」上漲14.36%、「新余國科」上漲11.40%、「長城軍工」上漲10.02%、「通易航天」上漲7.09%。此外，今天上午還有超過50檔軍工概念股均上漲。

台海局勢動盪帶動中國A股的軍工類股上揚過去也有案例。

2022年8月間，前美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國官方隨即宣布在台灣周邊6個海域進行軍演。在當時的背景之下，中國A股的軍工概念股走高，連續數日多檔股票漲幅超過10%，最高漲幅甚至超過20%。

當時有分析認為，考量中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，加大國防投入是必要選項。