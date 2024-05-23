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中共軍演！BBC：台灣人更關心星野源偷吃八卦　衝Google熱搜第一

▲星野源、新垣結衣2021年宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／nigehajigram）

▲中共軍演全球關注，BBC報導「台灣民眾更關心星野源外遇八卦」。（圖／翻攝自Instagram／nigehajigram）

記者趙蔡州／綜合報導

中共解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域，組織陸、海、空軍及火箭軍等兵力進行「聯合利劍-2024A」軍演，消息一出立刻引發國際社會關注。BBC發現，軍演消息在中國微博衝上熱搜，然而台灣的Google熱搜榜第1名，卻是日本藝人星野源爆出外遇消息。

根據英國BBC報導，中共解放軍宣布展開環台軍演後，BBC在23日以不斷更新的方式進行重點報導，其中一條消息寫到「同時間的台灣，名人八卦成為熱門新聞話題」，指出軍演話題的在中國網路社群佔據主導地位，但台灣的情況卻不太一樣，台灣Google熱搜榜第1名反而是一位爆出外遇消息的日本藝人。

報導指出，日本藝人星野源幾年前與日本知名女星新垣結衣結婚，新垣結衣在台灣相當受到歡迎，沒想到22日傳出星野源外遇的消息，儘管軍演正在台灣周邊持續，星野源與新垣結衣的相關八卦仍吸引了大多數台灣民眾的注意力，有部分台灣民眾指出，「這是因為我們已經習慣（中共軍演）了」。

BBC也引述一名軍官分析，儘管外界把中共這次軍演視為針對賴清德就職演說的回應，根據這次演習的規模來看，解放軍應該早在數個月前就開始準備，顯示中國很早就開始在計畫軍演，且這次解放軍演習的重點除了將金門、馬祖列為目標外，也針對台灣東部海空域擴大演習規模，似乎是想證明解放軍已經有能力封鎖台灣東部海空域。

實際調查台灣23日的Google熱搜榜，可以發現第1名確實是星野源偷吃的相關八卦消息，不過熱搜榜第2名就是中共軍演，顯示台灣人並非漠視、不關心中共軍演。

▲▼中共環台軍演　BBC：台灣已習慣！民眾更關注星野源的八卦。（圖／翻攝自Google）

▲台灣23日的Google熱搜榜。（圖／翻攝自Google）

▲▼海軍班超軍艦今日監控共艦紹興艦。（圖／國防部提供）。

▲我國海軍正在監控共艦。（圖／國防部提供）

國防部23日下午5點舉行臨時記者會，透露截至目前，台海周邊地區，中共作戰艦派遣15艘、海警船16艘，空中兵力則有33架進入我應變區；而共軍靠近我方區域，都維持在24海浬線區域；大陸內部有實施實彈射擊，但目前在台海空域，還沒有實施實彈情形。

對於中共是否藉機「由演轉戰」？國防部表示，共軍由演轉戰的可能性，都視為高度重要指標，只要執行任何軍演，都會針對軍演過程跟內容、兵力與範圍，進行縝密的評估與分析，只要有徵候都會依照既有的戰備規定應處，進行適切的準備，來因應中共的蠢動。

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