共軍對台軍演第一天　未出現實彈射擊

▲一艘中國軍艦在台灣北部彭佳嶼附近海域航行。（圖／路透）



文／中央社

中共在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」軍演首日，根據共軍東部戰區通報與官媒央視新聞報導，共軍23日組織陸海空及火箭軍進行多科目模擬打擊，未出現實彈射擊。

共軍東部戰區23日早上7時45分通報，5月23日至24日，組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區晚上7時29分發布一段時長4分53秒的23日演習現場完整影片，未出現實彈射擊畫面。

影片宣稱共軍護衛艦益陽號駛近台灣北部的彭佳嶼，某驅逐艦支隊孫洪濱稱，在台灣北部海空組織對海打擊科目演練，重點對偵察預警體系和武器裝備進行效能檢驗；對重要目標全時偵察、精準追瞄、「模擬打擊」，檢驗提升部隊實戰能力。

▲北京街頭大螢幕顯示，中國人民解放軍東部戰區在台灣周圍進行軍事演習的新聞畫面。（圖／路透，下同）



影片並稱，南通艦在台灣海峽執行戰備警巡和實兵演練任務，隨艦記者報出目前所在位置是東經119度45分46秒、北緯24度32分47秒。

影片中，共艦疑似向舷號937（淮陽號飛彈巡防艦）的台灣軍艦喊話，宣稱這裡是中國管轄海域，揚言「我在此執行戰備警巡任務，你無權干涉」、「以武拒統只有死路一條」；「如果你們執迷不悟，甚至干擾我行動，我將採取懲戒措施」。

影片還顯示共軍多架戰機掛彈升空，東部戰區空軍航空兵某旅黃凱稱，儘管天候惡劣、條件複雜，但他們接令即升空，多科目連貫實施高強度連續作戰，全面提升實戰能力。

央視新聞聯播23日晚間報導首日軍演過程，宣稱上午7時45分開始，東部戰區在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，展開聯合演訓。戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，東部戰區海軍多個驅護艦編隊向台灣周邊海域多個方向高速機動，塑造全向圍島抵近進逼之勢。

報導稱，各艦按計劃抵達目標海域後，迅速展開戰鬥部署，主副炮、導彈等武備系統隨時做好打擊準備。艦艇編隊融合多元情報訊息及海空當面態勢，迅速捕獲並鎖定目標，展開多類型武器、多維度立體飽和式「模擬打擊」。

報導並稱，東部戰區下午持續在台灣周邊海空域展開對海突擊、防空反潛、「模擬打擊」等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。

在台灣南部海空域，驅護艦編隊和反潛巡邏機組網建鏈，艦載反潛直升機同步升空，各艦機密切配合，綜合運用佈放拖曳聲納、投放浮標等方式，對「敵」潛艇可能活動區域進行全面清掃，並依令對水下目標進行「類比攻擊」。

報導還稱，東部戰區空軍出動數十架次戰機成體系實施環台島戰巡、繞外島巡航。抵達任務空域後，各型戰機依託聯合情報支撐，靈活採取各類戰術動作，抵近台灣周邊戰巡。在陸軍和火箭軍的支援掩護下，多機型編組掛載實彈，飛赴預定空域建立多個打擊陣位，協同驅護艦、導彈快艇「模擬打擊」敵方高價值軍事目標和偵巡艦機。

央視新聞聯播未提到實彈射擊，報導也沒有出現實彈射擊畫面。

國防部下午5時召開臨時記者會，情次室助理次長黃文啓少將表示，中共早上在宣布軍演不久之後，共軍海、空軍就抵台灣24浬線附近，中共在中國內陸有實施實彈射擊科目的訓練，但在台灣周邊海空域，「目前沒有看到對方使用的狀況」。