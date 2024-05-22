台南400全民教育　「教育的時空旅行」主展館搶先開箱！

▲「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展，22日在兒童科學館舉辦開箱記者會，教育局長鄭新輝邀請來賓搶先體驗全新的教育特展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展，22日在兒童科學館舉辦開箱記者會，教育局長鄭新輝邀請來賓搶先體驗全新的教育特展，該主題展深入台南教育歷史，結合AI、XR、多媒體影音等多項互動式科技，讓校園生活、青春記事、教育產業、城市意象及未來教育等一一呈現在觀展民眾的眼前。

除了靜態的文史資料外，更有趣味橫生的多媒體互動遊戲，以及沉浸式劇場等，誠摰邀請市民、全國民眾、親子自2024年5月25日9月1日共同穿梭教育的時空，跟著共學的小夥伴「文昌君」重溫校園青春夢。

市長黃偉哲表示，教育的時空旅行主題展響應台南400全民教育的核心精神，希望讓既有的兒童科學館呈現嶄新的面貌，展覽內容讓不同世代的參觀者深度看見台南這片土地上不同時代的教育型態與發展情形，進而了解台南教育歷史的軌跡，產生對過去求學時光的共鳴及對城市教育的認同感。此外，因應新興科技時代來臨，此次策展單位使用AI生成獨一無二的頭像、個人化特色共學小夥伴「我的文昌君」以及XR天文解謎體驗，展覽多元豐富，而且主展期間(5/25~9/1)皆免費入場，歡迎全國民眾一起共襄盛舉。

教育局長鄭新輝表示，此主題展不只是單純的靜態參觀，更強調觀賞者與各項展品產生互動連結，產生趣味性及可看性，並從中獲得滿滿的感動；此次教育局將兒童科學館的2棟空間利用最大化，其中1館4樓層分別為：「國民養成記」闡述教育型態的發展、「校園青春夢」描述那些年我們一起上學的日子、「教育同心圓」展示台南成為支持教育的城市、「教育展風華」強調未來教育的無限創意及展望；2館「校園時光機」、「時光福利社」以70年代校園場景來喚起觀展者的個人經歷、「Fun學童樂會」以古早味童玩促進親子產生熱絡的討論與交流，共同留下在校園中的美好回憶。鄭局長說，希望透過親子共學觀展的歷程，一起陪伴孩子未來求學的發展。

南瀛科學教育館何秋蓮館長表示，兒童科學館自1977年以來作為在地學子科學教育的啟蒙地標，本次館內除了有靜動態的展覽外，更同步開發「台南探險小隊•教育時空傳送門」主題桌遊、「大地迷蹤」台南公園實境定向闖關，以及每週的教育主題設攤闖關活動；另外更規劃「探索時空指南」線上觀展機制及「我的多重宇宙」線上AI互動解謎，結合實境也打破時空隔閡，無論身在何處皆能體驗「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展，激發對未來教育的創新想像！

兒童科學館補充，「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展將於5月25日正式開幕，開幕當日前50名來賓加贈早鳥好禮，現場還有精采舞台表演及闖關換好禮活動，邀請全國民眾一同來穿越教育歷史，體驗台南教育歷史對台南在地社會文化發展的深遠影響，探索未來教育的無限可能！更多台南400全民教育系列活動消息，歡迎至官方活動網站查詢(https://tedu400.tn.edu.tw/)主展期(5/25-9/1)期間，週二至週日09:00-17:00開放，洽詢電話06-2224583