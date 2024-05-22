針對台中捷運隨機傷害事件　台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

▲針對台中捷運發生隨機傷害事件，台南市政府將再次提醒公車業者駕駛人員加強教育訓練，危急時才能發揮功用，警方也建立聯繫管道，隨時保障乘客生命財產安全。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台中捷運發生隨機傷害事件，台南市政府表示，大台南公車原本就有制定緊急事件處理SOP，將再次提醒業者駕駛人員加強教育訓練，危急時才能發揮功用，警方也建立聯繫管道，可隨時保障乘客生命財產安全。

交通局長王銘德表示，21日中捷發生隨機傷害事件後，市長黃偉哲立即要求交通局、警察局再次強化公共運輸安全各項精進作為，台南市目前公共運輸以公車為主、計程車為輔，尤其是要再強化客運業者緊急應變SOP訓練，交通局也再度提醒業者落實第一線人員的教育宣導，做到「事前防範」、「事件應變」與「事後復原」。。

交通局長王銘德指出，公車不像捷運行駛在封閉的軌道，若發生類似的緊急情況，可以馬上停車並應急處理，交通局原本就針對公車緊急事件訂有「停、開、疏、報、護、送」的SOP，發生事件時司機應馬上停車、開門、疏散、報警、在確保安全的前提下保護乘客、如有傷者應立即送醫。

交通局長王銘德表示，已和警方建立起聯繫管道，每輛公車駕駛座都會請業者再次檢視、張貼SOP流程，並醒目標示110、119報案專線，突發狀況時司機可參照處理，不致慌了手腳，而且每輛公車都有裝設監視系統，駕駛員也可透過車內畫面作出即時反應處理，降低乘客的危險。

王銘德說，台南捷運目前雖然尚在規劃設計階段，但因應中捷這起隨機攻擊事件，台南市政府會非常重視未來捷運安全防範作為，台南捷運開始運服務後將制定以下安全策進作為∶1.配置保全人力∶每車站配置至少1名保全人員；2.加強維安訓練∶聘請教官強化人員安全訓練，提升人員緊急危害應變能力；3.強化通報機制∶建立車廂內對講機與隨車員及行控中心三方通話機制，行控中心與警消建立專線能在發生緊急事件時，行控中心利用專線聯繫警察局、消防局即刻支援；4.提升見警率∶未來將請捷運警察隊加強巡邏、強化見警率；5.加強宣導及演練∶加強宣導提升旅客危機意識，並定期辦理事故狀況演練，以維持良好之應變能力，確保旅客乘車安全。

市警察局長廖宗山也指出，已經責由各分局加強轄內大眾運輸系統、火車站周邊巡邏及守望勤務，也會加強維安預警情資蒐報作為，並呼籲民眾如有在網路上發現疑似相關危害公眾安全言論，請立即向警察機關報案。

市警局強調，民眾在大眾運輸系統上如有發生緊急事故，除當場請求從業人員提供即時協助外，亦可直接撥打110報案專線，或使用內政部警政署「110視訊報案APP」，24小時接受民眾報案，警方均會立即派遣線上警力，迅速到場處理，確保民眾生命財產安全。