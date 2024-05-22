拍片找景很困擾？台南幫你全搞定！　岸內影視基地搭景拍攝全攻略大公開

▲台南幫你全搞定，歡迎申請岸內影視基地搭景拍攝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨多部國片、台劇崛起，全國劇組陸續大展身手，嘗試拍攝不同題材與類型的作品，位於台南鹽水的岸內影視基地，過去曾是岸內糖廠，今已轉型成為已「歷史時代場景」為核心特色的拍攝基地，包括獲金鐘獎肯定的電視劇《斯卡羅》、《嘉慶君遊台灣》到即將上架播出的《星空下的黑潮島嶼》。

基地軟硬體設施逐漸成熟，欲使用基地的劇組團隊越來越多，現台南市文化局重新整合、簡化拍攝與場景搭建申請流程，相關申請資訊只要到「台南市政府影視支援中心」官方網站並下載表單，歡迎不論是年度大戲還是畢業製作、大製作或是小劇組都來岸內影視基地搭景拍攝！

目前岸內影視基地延續「日治時期至戰後初期場景美術設計」內容搭建，期許為國內外影視產業，提供台灣歷史題材拍攝場景樣貌，完整打造從清代、日治到戰後的台灣歷史場景，滿足產業界拍攝使用需求。在行政協助上，為有效協調多劇組間的拍攝時程與基地範圍分配，此次建立基地申請作業流程，根據第一步提交意向申請表，確認場景受理媒合至確定場景使用，過程中也會針對場景留存與否及範圍，交基地內「場景建設技術小組」進一步評估，最終由「台南市政府影視委員會」進行會議決議，逐步推動基地建置的完整性，建立彈性與再利用的場景結構建設計畫，確立基地內場景搭建之延續性準則。

擁有多項自然優勢的「岸內影視基地」以台南市鹽水區岸內糖廠為中心，再利用原有糖產業文化遺產場域，透過保留原有建物外貌加強內部條件，打造影視產業所需軟硬體設施兼具影視拍片、文化教育與休閒遊憩之功能，基地位置不僅富含在地文化特色，且全區位於平原帶，可用空間廣大、天際線乾淨遼闊，具備影視拍片發展潛力。申請受理不設限有關攝影、短影片、長片、廣告、MV、畢業製作等相關影像製作，歡迎各界人才來詢！詳情請查台南市政府影視支援中心https://asc.tainan.gov.tw/index.php