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等接駁車「公車停等區被撞」小腿狂流血　老外嘆：台灣是行人地獄

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來台定居11年的43歲美國人Jason Hunter，日前在台南要搭高鐵接駁車，前往大小霸尖山登山，但卻站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，小腿當場狂冒鮮血，被送醫院急診縫合，登山計畫因此泡湯，讓Jason Hunter不禁感嘆「台灣是行人地獄」。

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Jason Hunter表示，他本來想在臉書跟人分享台灣山美的照片，但他被電動自行車撞了，造成腳部及身體受傷，被迫取消了他的計畫。他說，本來應該開始爬大小霸尖山，受傷後必須取消，避免偏遠地區受感染風險。

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Jason Hunter說，他當時站在公車站牌正前方的路肩等高鐵接駁公車，他原要去搭高鐵，進行他的爬山計畫，因公車遲到，他於是操作手機確認公車時刻表，然後就遭到對方撞上了，造成身體及腳部受傷，縫了好幾針。對方也有挫傷，車子也有受損，他的傷口現有些感染發炎，所以還要回診檢查。他事後在網路感嘆發表：「台灣的死亡率是日本的六倍，台灣是行人地獄，台南是行人地獄首都。」

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Jason Hunter表示，他非常愛台灣，家人也都愛台灣，他來台定居11年，他希望台灣是安全的，尤其他發現孩子都沒戴安全帽，他認為這樣很危險，他希望學校、警察都能設法讓小朋友能戴安全帽，警察可以在上下學時，去學校勸導家長，他並不是想說令人不開心的話，而是希望有問題能改善。

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Jason Hunter表示，他希望台灣開車的人、行人都能注重交通安全，要注意是否有來車或行人。Jason Hunter說，他曾在路口拍攝影片，其中平均都有5部車子闖紅燈，他也拿影片去給警察看，交通就是這個樣子，他期待政府、警察、教育部門都願意改善交通問題。

▲來台定居11年的43歲老外Jason Hunter，站在公車停等區等車時，被1部電動自行車撞上，造成Jason Hunter腳部撕裂傷，被送醫院急診縫合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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