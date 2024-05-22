台南鹿茸尚讚　黃偉哲邀請全國民眾共享養生聖品多元風貌

▲台南市養鹿場共52場，為全台第二大養鹿地區，民眾在鹿茸採收期，可至鹿場選購新鮮優質鹿茸來強身保健。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年3~6月份為台灣鹿茸的採收季節，台南市養鹿場共52場，在養數量計2520頭，佔全國11％，為全台第二大養鹿地區，民眾在鹿茸採收期，可至鹿場選購新鮮優質鹿茸來強身保健。

養鹿業者持續研發各種創新鹿產品供消費者選擇，讓鹿產品不再侷限於產季可見，提升產業競爭力。台南市長黃偉哲邀請全台民眾來台南參訪優良養鹿場，選購優質鹿產品，力求吃得安心，用得放心。

市長黃偉哲表示，鹿茸為珍貴且較高單價的中藥材，傳統多以藥酒或藥膳料理等食補方式攝取，現在隨著國人保健觀念更強化，開發鹿茸產品因應市場需求，舉凡加工食品至生活日用品，都能加入鹿茸成分，台灣鹿茸年產量約25193公斤，台南市佔3571公斤，產值約達8千4百萬元，居六都第一。由鹿茸製成的週邊產品包括有鹿茸滴雞精、鹿茸機能性果凍、鹿茸潤膚皂、鹿茸護膚乳液、鹿茸五榖養生包及鹿骨料理包等產品，顯見鹿茸應用之多元性。

農業局長李建裕指出，過去民眾靠鹿茸強健補身，現在年輕民眾對於養鹿產業較為陌生，農業局於2023年輔導台南市養鹿協會辦理國產鹿推廣計畫，邀請受歡迎的日本及韓國網紅至鹿場體驗，分享到鹿場的體驗及享用美味的鹿茸等產品料理（https://www.youtube.com/watch?v=lyfeurBWf2U；https://www.youtube.com/watch?v=ESRJTTZty60），藉由長期宣傳效益，擴大鹿茸的銷售對象及吸引年輕族群，讓台南鹿產業提升能見度，進而帶來國外的消費族群，擴展本市的鹿產品銷售量。

台南市養鹿協會表示，每位養鹿業者積極做好飼養管理並致力於國產鹿茸之產品創新研發及行銷推廣，結合食農教育及實踐減碳或淨零碳排模式亦是未來鹿產業努力的目標，期能借鏡國外鹿產業之減碳經驗，提升養鹿場的經營管理能力，有助於台灣養鹿產業永續經營。