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台南甲辰年西港香3日香遶境5／24開跑　魚頭君邀請遊客一同追香

▲台灣第一香的「國家重要民俗」西港香將展開盛大的3日香遶境活動，「2024台南香科年-魚頭君追香去」集章抽獎活動將持續到6/30，共有55個價值破千元獎項，歡迎大家踴躍來集章。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣第一香的「國家重要民俗」西港香將展開盛大的3日香遶境活動，「2024台南香科年-魚頭君追香去」集章抽獎活動將持續到6/30，共有55個價值破千元獎項，歡迎大家踴躍來集章。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

被譽為台灣第一香的「國家重要民俗」西港香將於5/24~5/26展開盛大的3日香遶境活動，配合香科年舉辦的「2024台南香科年-魚頭君追香去」集章抽獎活動將持續到6/30，共有55個價值破千元獎項，共有6條任務路線，歡迎大家踴躍來集章。

▲台灣第一香的「國家重要民俗」西港香將展開盛大的3日香遶境活動，「2024台南香科年-魚頭君追香去」集章抽獎活動將持續到6/30，共有55個價值破千元獎項，歡迎大家踴躍來集章。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，西港香是台南每三年一次的重要香科盛事，今年適逢台南400，也是西港香240週年，意義重大，除了重要傳統科儀之外，也有蜈蚣陣、白鶴陣、金獅陣、水牛陣、宋江陣等特色陣頭，且西港香的蜈蚣陣為「世襲制」，除了深具在地特色，也展現了西港香對傳統文化永續傳承的重要性。

觀光旅遊局林國華局長表示，配合這次2024甲辰香科年，觀光旅遊局製作2024香科年摺頁，並在台南旅遊官網彙整了香科專頁，除了有今年重要香科活動的介紹，也貼心幫大家列出周邊景點，推薦大家追香以外還可順道走訪，另外，今年攜西港文化祭特別選在西港香繞境期間舉辦，5/25~5/26早上10時到晚上7時在西港茄苳腳保安宮，有熱鬧的市集、表演跟體驗活動，也讓到台南追香的遊客有更多選擇！

▲台灣第一香的「國家重要民俗」西港香將展開盛大的3日香遶境活動，「2024台南香科年-魚頭君追香去」集章抽獎活動將持續到6/30，共有55個價值破千元獎項，歡迎大家踴躍來集章。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林國華局長補充，除了製作摺頁及網頁外，觀旅局4月也在新加坡旅展推廣台南香科文化及藝陣特色；此外，也善用數位科技，搭配「旅行台南APP」舉辦「2024台南香科年-魚頭君追香去」電子集章活動，邀請遊客前往與香科活動相關的宮廟走訪，讓香客跟遊客都能感受地方民俗文化與藝陣之美。

觀旅局表示，配合香科年舉辦的「2024台南香科年-魚頭君追香去」集章抽獎活動將持續到6/30，共有55個價值破千元獎項，共有6條任務路線，系統上至今已累計超過1,200個集章紀錄，其中最遠的遊客來自新北市，且已全數完成6條任務路線獲得6次抽獎機會，觀旅局表示距離截止時間還有1個多月時間，歡迎大家踴躍來集章。

不過，觀旅局也提醒已經在路線上所有地點找到魚頭君並獲得徽章(滿足兌獎資格)，但尚未兌換序號或至指定連結填報的遊客，集完章後，務必至APP熱門選單「換獎勵點這裡->線上禮券」兌換序號，並至指定連結填寫相關資料，才算獲得抽獎機會。詳細資訊請參閱「2024台南香科年-魚頭君追香去」活動頁面(https://www.twtainan.net/go/YRdG9QaD)。

▲台灣第一香的「國家重要民俗」西港香將展開盛大的3日香遶境活動，「2024台南香科年-魚頭君追香去」集章抽獎活動將持續到6/30，共有55個價值破千元獎項，歡迎大家踴躍來集章。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局也建議參與的遊客，追香前可先搜尋各香科介紹，除了可認識特色陣頭外，也能提前了解並尊重科儀文化，避免熱情參與時觸犯禁忌，影響科儀的進行；此外，本周登場的西港香活動盛大，都搭配有必要的交管措施，歡迎透過隨香地圖GPS掌握王轎行蹤，一起降低交通衝擊，讓大家都有美好的追香體驗。

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/
台南香科年資訊：https://www.twtainan.net/go/xkazn7aJ
台南旅遊FB臉書粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan/

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