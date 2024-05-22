綠批藍沒討論國會法案　蔣萬安反舉總預算逕付二讀、1分鐘過一例一休

▲台北市長蔣萬安出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立院21日審議國會改革相關法案，公民團體在青島東路舉辦「反對國會濫權」遊行，不過「立法院職權行使法」部分條文修正草案審查尚未結束，還有聽證權、《刑法》增訂藐視國會罪待24日院會處理。民進黨台北市議員王孝維痛批，藍白沒討論就通過，擁有2屆立委經歷的台北市長蔣萬安則回擊，過去民進黨《勞基法》修法一例一休也是沒審查，直接1分鐘就送出去，總預算更直接逕付二讀，讓王孝維尷尬地說「好啦⋯暫時相信你講的。」

蔣萬安22日下午赴台北市議會市政總質詢，王孝維談及立院21日審「國會改革」相關法案，並詢問蔣萬安是否支持國民黨提案？蔣萬安則直言，「我支持國會改革的法案。」自己過去當立委的時候，就有討論過國會改革，包括國會調查聽證權、藐視國會、總統國情報告，當時不只有國民黨，連民進黨立委也有提案。

王孝維質疑，若以後立委打電話要蔣萬安到立院報告，蔣要報告嗎？蔣萬安回應，如果這是立院最後審議的法案內容，需要怎麼辦，當然就依法、尊重法律。王孝維再問，若台北市議會也弄一個「藐視議會」？蔣萬安直言「我尊重議會！」

面對蔣萬安支持國會改革的態度堅定，王孝維表示，蔣身為市長又是國民黨未來少主，一定要對「藐視國會」、「立院擴權」慎重，每個人都是民意選出來的民代，不能夠法案直接逕付二讀、三讀，直接不討論。

▲台北市議員王孝維。（圖／記者林敬旻攝）

聽聞王孝維認為法案不能直接逕付二讀、三讀，勾起的蔣萬安過去擔任2屆立委的回憶。蔣萬安回擊，自己過去在立院擔任過2屆立委，民進黨很多重要的法案、相關處理，甚至誇張到把總質詢拉出委員會逕付二三讀，在委員會都沒實質審查過，還有《勞基法》一例一休修法，當時就是民進黨立委擔任召委，1分鐘沒有審查就直接送出去。

王孝維則反嗆「你講這種話要負責喔！」蔣萬安則坦然地說，「我敢在這邊講，（因為）都有立院公報跟紀錄。」王孝維追問，是哪條直接逕付二讀？蔣萬安回應，《勞基法》第34條等一例一休的法條，這些都有公報、會議記錄，當時立院衛環委員會審查的時候，因為自己在委員會，是有實際參與過，「我最清楚整個審查過程，當時是民進黨陳瑩擔任召委，一分鐘法條唸完就直接送出委員會二三讀，沒有任何實質討論，沒有辦公聽會。」

針對蔣萬安如此堅定的回應，王孝維尷尬地說「好啦⋯我就暫時相信你講的⋯」蔣萬安再補充道，所以應該要有一致標準，不應該雙重標準，這次委員會有召開專案報告，也有3場公聽會和協商。

不過王孝維反嗆，這是不是代表在報復，民進黨以前這樣，國民黨現在就這樣，「但我要確認，民進黨不可能沒討論就直接逕付二讀三讀！」使蔣萬安一度張口想反擊，但因王孝維未給回應時間，因此作罷。