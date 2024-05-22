增藐視議會罪？蔣萬安喊尊重　罕見動怒要綠支持國會改革：否則是雙標

▲台北市長蔣萬安出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立院17、21日審議國會改革相關法案，藍綠白三黨為此衝突不斷，目前尚有聽證權、《刑法》增訂藐視國會罪待處理，預計24日又要再次上演表決大戰。民進黨議員不斷追問，是否支持在議會增訂藐視議會罪？台北市長蔣萬安喊話尊重議會，並罕見動怒地批評議員若要提案，就該支持立院審議的藐視國會罪，否則可能有雙標。

蔣萬安22日下午赴台北市議會市政總質詢。民進黨台北市議員洪婉臻質疑，蔣萬安是否真的了解國會改革法案？蔣萬安表示，這幾個法案過去在立院都有討論過，包括國會調查聽證權、邀請總統到立院國情報告，這幾個法案在立院都有開過專案報告，並經過3場公聽會與逐條表決。

洪婉臻播放民進黨立委洪申翰21日在國會議場說，青島東路聚集超過8000人，使藍白委哈哈大笑片段。洪婉臻批評，青島東路外面全部客滿，這就是民意，蔣萬安也曾當過民意代表，能接受這種訕笑嗎？蔣萬安回應，「我又不在議場裡面，我怎麼會知道整個狀況？」

▲台北市議員洪婉臻。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安提及，應該要就事論事，「議員你現在關心立院審查國會改革法案，你要知道相關內容跟提案，是過去各黨派都有提過。」洪婉臻批評，如果議會也來提案「藐視議會罪」，蔣萬安能否接受？而蔣萬安則3度強調「我尊重議會」。

面對蔣萬安不斷說「尊重議會」，洪婉臻動怒喊「你為什麼態度縮回去」，蔣萬安也放大音量回嗆，「議員那你支持嗎？你支持嗎？那你支持現在立院『藐視國會罪』嗎？你如果沒反對，為什麼要在議會提？你支持立院藐視國會、調查權、聽證權嗎？你支持嗎？」

洪婉臻並未正面回應，僅說蔣萬安是台北市大家長，讓蔣萬安再度追問「我支持，我態度很清楚，那議員你如果反對的話，為什麼要在議會裡面提？」議員如果支持「藐視議會罪」的話，就應該支持現在立院的版本跟內容。

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，輪到民進黨台北市議員何孟樺詢問是否支持「藐視國會罪」，倘若支持的話，是不是該把「藐視議會罪」納入台北市議會自治條例？蔣萬安依舊回應「我尊重議會」，讓何孟樺痛批，如果蔣萬安不回答，那她現在認為蔣就是違反「藐視國會罪」，而且是在反質詢。

蔣萬安說，如果議員提案支持在議會增訂，那就同樣要支持立法院的修法方向，「我的態度很清楚，我支持立法院推出的五個方向。」

而何孟樺則不斷質疑蔣萬安言論反覆，並喊話要暫停時間、進入下一題市政質詢題，但蔣萬安則不斷反嗆，自己的態度一致，「反而是議員你可能有雙標，你態度不一致！」自己過去當立委到現在的立場都一致，就是希望國會改革，希望有聽證調查權、總統做國情報告，以及藐視國會罪。