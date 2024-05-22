卓榮泰拜會韓國瑜　「急迫性、爭議少的政策」盼立院協助

▲卓榮泰拜會韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫22日拜會立法院長韓國瑜，雙方互動氣氛良好，簡單寒暄、合照留影後隨即進行閉門會談。會後，卓榮泰透過臉書表示，他向韓院長表示，新的團隊沒有蜜月期，未來行政院團隊會提出具急迫性、爭議少的福國利民政策，希望立法院能夠協助。

卓榮泰說，謝謝立法院長韓國瑜，在非常短的時間內安排行政院團隊的拜會。不論是昨天在議場的委員，或是街頭上、螢幕前的公民，都非常關注近期的法案進度，以及朝野雙方未來的關係。

卓榮泰表示，今天他向韓院長表示，新的團隊沒有蜜月期，但是行政團隊的行動，已經維持在高峰期。行政團隊的精神是「誠意溝通，人民優先」，所以未來行政院團隊，會提出具急迫性、爭議少的福國利民政策，也希望立法部門能夠給予協助。

卓榮泰強調，他一再要求行政團隊，必須要維持行政中立，依法行政。唯有如此，才能得到人民的支持，這也是維護憲政最重要的一環，也希望行政院所依據的依法行政，都是來自立法院在程序正義上，給予的指導。

另外，卓榮泰也提到，今天特別要拜託韓院長跟各位委員，詐騙猖獗，人民深惡痛絕。行政院已經提出打詐四法，誠懇拜託立法院能儘速通過，讓政府握有對付詐騙集團的利器，保障民眾的安全。

卓榮泰說，他相信，人民會希望看到行政立法兩邊的夥伴溝通順利，中央地方兩造的團隊配合良好，這也是所能給予台灣人民，對國家新的期待。