動員近60警力「地毯式搜索」殺人未遂犯　張榮興曝今有機會找到人

▲簡姓殺人未遂犯戒護就醫期間脫逃，藏身北市西門町、龍山寺一帶。（圖／左為刑事局提供、右為緊急查緝專刊）

記者袁茵／台北報導

基隆市1名涉殺人未遂的簡姓嫌犯逃脫，19日下午搭首都客運1579在台北市松山區南京東路、三民路口下車，且當晚曾現蹤西門町、20日跑到萬華區龍山寺，之後又折返西門町。即將升任警政署長的台北市警察局長張榮興表示，目前動員50、60警力全面地毯式搜索，看今天能不能有進一步進展。

台北市長蔣萬安22日下午赴台北市議會進行總質詢，蔣步入市議會前，不斷與即將升任警政署長的台北市警局長張榮興對話，似乎對於在台北市逃竄4天的殺人未遂犯相當擔憂。蔣萬安也說，自己剛剛一直在跟張榮興、警察局同仁聯繫，而張榮興也回報，目前掌握的行蹤，確實是在簡男過去生活習慣相關的萬華地方，這部分會加強地毯式搜索，加速逮捕。

▲即將升任警政署長的台北市警察局長張榮興。（圖／記者林敬旻攝）

張榮興受訪時也說，接到基隆通知後，北市警察局就開始掌握嫌犯動向，目前已掌握5月20日可能在萬華地區的公園，動員大概50、60警力做全面地毯式的搜索。

但面對刑事局19日公布的通緝照片，與緊急查緝專刊的簡男長相不太像，恐造成追緝難度？張榮興回應，警方會依照簡現在穿著，靠這些監視器地毯式全面搜索，「我們看能不能今天能夠有所更進一步的進展。」

而張榮興赴市議會備詢時，民進黨台北市議員洪婉臻再詢問相關問題，質疑為什麼到現在還找不到人？張榮興回應，已經把大概全台北市的鷹眼調閱小組，全部應用在萬華地區做調閱跟找尋，「看今天能不能找到」、「最有機會看今天能不能查獲到嫌犯」。

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，簡男前科累累，甚至還曾經攻擊超商店員遭判拘役15天，沒想到又因殺人未遂從醫院潛逃，引發基隆市民恐慌；但基隆市刑大追查發現簡男已於19日下午搭乘首都客運「1579」前往北市松山區，在松山區南京東路、三民路口下車，目前北市刑大已派人前往調閱監視器。

警方查出，簡嫌19日晚上5時許出現在台北車站，一路幾乎都在走路，並沒有休息，晚間7時許出現在西門町一帶，手上還有拿飲料瓶，但他身上幾乎沒有錢，不排除是從撿拾別人棄置的飲料；20日凌晨0時許，簡男現身萬華西門町成都路上的KTV門口，戴口罩、大搖大擺走在騎樓與人行道上，原本穿的紅色格子外套拿在手上，移動時雖有四處張望，但沒有引起他人注意。

簡男從KTV前穿越成都路到對面後就消失無蹤，根據警方掌握，簡直到20日凌晨4時許都在西門町商圈附近徘徊，換言之，他在當地一帶活動約9小時之久。

簡男19日上午在醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫；然而警方21日發出緊急查緝專刊，透過照片可發現，逃逸中簡男的面容、髮型、氣質，與刑事局19日公布的通緝照落差甚大。

只見通緝照片中，簡男面露凶光、髮型凌亂，並未戴著眼鏡，而逃竄中的簡男卻戴著一副細框眼鏡，理著乾淨的小平頭、戴口罩，一身格紋襯衫，斯文外表令人難以與通緝照中的簡男連結，融入人群之中難以發現。