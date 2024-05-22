國情報告「即時回答」恐違憲　柯建銘估：合憲前賴清德不會赴立院

▲總統賴清德是否赴立法院國情報告，創下憲政首例，引發朝野關注。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（22日）應詢說，總統到立法院國情報告是依據《憲法》，不是來備詢的，如果合法合憲，總統賴清德一定來；至於若民進黨團針對「國會改革」法案發起釋憲，在釋憲結果出爐前，賴是否不會來國會？柯直言，「假如妳是賴總統，妳會來喔？不可能吧」。

立法院會最近兩周為國民黨與民眾黨團所提「國會改革」法案上演表決大戰，場外也有破萬群眾抗爭，呼籲退回重審。其中關鍵條文，包括要求總統國情報告「即時回答」立委提問，以及納入調查權、聽證會、藐視國會罪等。

針對總統赴立法院國情報告部分，柯建銘今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪時，主持人王時齊詢問，賴清德是否會到立法院進行國情報告，並即問即答？柯建銘表示，「這是完全瞎搞」，總統來報告是根據《憲法》，是來報告、不是備詢的，如果合法合憲一定來，不然難道口頭質詢、即問即答，再以虛偽陳述8年後抓起來嗎？

王時齊追問，所以在沒有釋憲結果出來前，賴清德不會來國會？柯建銘反問，「假如妳是賴總統，妳會來喔？不可能吧」。

對此，柯建銘在訪談後表示，這是他個人的判斷，賴清德說過，只要合憲合法就一定到立院國情報告，所以他判斷，如果立法院邀請賴國情報告的形式有違憲之虞，賴要怎麼來？那就釋憲，等釋憲確定後才會來。