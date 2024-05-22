殺人未遂犯竄逃4天！北市校園無限期暫停開放　蔣萬安：確保學生安全

記者袁茵／台北報導

基隆市1名涉殺人未遂的簡姓嫌犯逃脫，19日下午搭首都客運1579在台北市松山區南京東路、三民路口下車，且當晚曾現蹤西門町、20日跑到萬華區龍山寺，之後又折返西門町。台北市教育局22日表示，為確保學生安全，簡男落網前，校園全面暫停開放；台北市長蔣萬安也說，要直到確定安全後，才會調整回來。

▲台北市長蔣萬安赴議會總質詢。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安22日下午赴台北市議會進行市政總質詢，只見蔣萬安步入市議會以前，不斷與即將升任警政署長的台北市警局長張榮興對話。面對簡男最新狀況，蔣萬安表示，21日接獲通報後，就啟動相關追查，趕快調閱所有監視器畫面，並掌握最新行蹤，這部分會加強，希望盡快逮捕到案。

至於台北市教育局原本公布21日至22日上午暫停學校校園場地開放，會不會延長措施？蔣萬安直言，確保市民、學生安全，北市府正在積極追查當中，直到整體評估確定安全後，才會調整回來。台北市教育局也說，為確保學生安全，簡男落網前，校園全面暫停開放。

媒體追問，簡男不斷出沒在西門町商圈，是否該提醒商圈民眾，以及市府進一步積極作為為何？蔣萬安回應，剛剛他也一直跟張榮興、警察局同仁聯繫，而張榮興也回報，目前掌握的行蹤，確實是在簡男過去生活習慣相關的萬華地方，這部分會加強地毯式搜索，加速將嫌犯逮捕。